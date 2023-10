Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (19.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit den Aktienkursen der großen Energiekonzerne TotalEnergies und Shell sei es zuletzt weiter bergauf gegangen. Die Anteilscheine von TotalEnergies würden nur ganz knapp unter dem bisherigen Jahreshoch notieren, Shell habe bereits ein neues Jahreshoch markiert. Unterstützung würden die beiden Dividendentitle natürlich weiterhin vom Ölmarkt erhalten.Dort hätten die Ölpreise nach dem kräftigen Anstieg zuvor am Donnerstagmorgen nun leicht nachgegeben. So habe ein Barrel der Nordseesorte Brent am Morgen 91,12 US-Dollar und damit 38 Cent weniger als am Mittwochabend gekostet. Nur ganz leicht sei indes der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate gesunken, hier habe sich der Rückgang auf ganze acht Cent auf 88,24 Dollar belaufen.Natürlich sei die Lage an den Finanz- und Rohstoffmärkten wegen des Konflikts im Nahen Osten weiterhin angespannt. Ein großes Risiko bleibe die mögliche die Ausweitung auf andere Länder, vor allem auf den Iran. Denn gerade diesem Land komme derzeit eine Schlüsselrolle zu. Schließlich sei es ein wichtiger Unterstützer islamistischer Kräfte. Darüber hinaus sei das Land selbst ein wichtiger Öl- und Gasproduzent und liege an der Straße von Hormus. Durch diese Meeresenge werde ein großer Teil der Öllieferungen aus dieser für den Weltmarkt enorm wichtigen Region verschifft.Die jüngsten diplomatischen Bemühungen, um den Konflikt lösen zu können, hätten im Zuge des Raketeneinschlags in ein Krankenhaus im Gazastreifen einen schweren Dämpfer erlitten. Daraufhin hätten die Preise für Brent, WTI & Co wieder deutlich angezogen. Allerdings würden die Ölpreise immer noch klar unter den im September markierten Jahreshöchstständen notieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.