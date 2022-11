Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

58,59 EUR +1,60% (25.11.2022, 16:18)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

58,64 EUR +1,42% (25.11.2022, 16:04



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (25.11.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Die Ölpreise hätten sich am Freitag ein Stück weit von den Verlusten der vergangenen Handelstage erholt. Im Mittagshandel habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 86,87 US-Dollar gekostet. Das seien 1,53 Dollar mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 1,93 Dollar 79,87 Dollar gestiegen.Trotz der Kursgewinne dürften die Rohölpreise die laufende Woche unterm Strich mit Abschlägen beenden. Als eine wesentliche Ursache der Schwäche in den vergangenen Handelstagen gelte die angespannte Corona-Lage in China. Die Behörden hätten in einigen wichtigen Metropolen strikte Gegenmaßnahmen ergriffen, von denen sie sich eine Eindämmung des Virus erhoffen würden. Das harte Vorgehen der Führung in Peking sei eine erhebliche Belastung der Wirtschaft, die sich auch in einer geringeren Energienachfrage niederschlage.Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank habe dagegen auf das angekündigte EU-Ölembargo gegen Russland verwiesen. Dies dürfte die russische Ölproduktion künftig deutlich drosseln und "den Brentölpreis in den kommenden Wochen steigen lassen".Das EU-Ölembargo gegen Russland trete am 5. Dezember in Kraft. Nach Schätzungen der Internationalen Energieagentur (IEA) habe die EU im Oktober täglich 1,5 Millionen Barrel russisches Rohöl importiert.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link