Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

46,525 EUR +0,18% (26.09.2022, 13:32)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

46,585 EUR +0,16% (26.09.2022, 13:29)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (26.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ölpreise hätten am Montag ihren Abwärtstrend fortgesetzt. Am Mittag habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 85,63 US-Dollar gekostet. Das seien 56 Cent weniger als am Freitag gewesen. Mit zeitweise 84,51 Dollar sei der Brent-Preis erstmals seit Januar unter 85 Dollar gefallen.Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 44 Cent auf 78,30 Dollar gefallen.Die sich deutlich eintrübenden globalen Konjunkturaussichten würden auf den Ölpreisen lasten. Am Montag habe das vom ifo-Institut erhobene Geschäftsklima für Deutschland merklich nachgegeben und signalisiere eine Rezession. Zudem würden die Notenbanken weltweit ihre Leitzinsen erhöhen. Dies belaste die trüben Konjunkturaussichten zusätzlich. Eine schwächere Wirtschaftsentwicklung dämpfe auch die Nachfrage nach Rohöl.Hinzu komme der starke US-Dollar. So sei das britische Pfund zum Dollar auf ein Rekordtief gefallen. Der starke Dollar mache Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen teurer und belaste so die Nachfrage."Die Angst vor einer harten Landung der US-Wirtschaft und der gesamten Weltwirtschaft macht sich unter Anlegern breit", habe ein Marktbeobachter gesagt. Immer höhere Zinsen seien vor allem für Aktien ein schwerer Schlag. Andere Anlagemöglichkeiten würden dabei attraktiver: Die Rendite für US-Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit habe daraufhin ein Zwölfjahreshoch erreicht. Wenn die Konjunktur weiter an Fahrt verliere, könnte auch die Nachfrage nach Rohöl sinken, laute dann noch speziell die Angst der Ölbranchen-Anleger.Anleger bleiben bei TotalEnergies mit einem Stopp bei 41,00 Euro weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Bei BP und Shell sollte man Stopps bei 4,00 Euro und 20,50 Euro nach unten absichern. (Analyse vom 26.09.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link