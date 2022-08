Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (26.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TotalEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) unter die Lupe.Die TotalEnergies-Aktie präsentiere sich aktuell weiterhin in einer glänzenden Verfassung - was natürlich auch stark vom enormen Rückenwind von den Rohstoffmärkten liege. So habe bei den Ölpreisen die Aussicht auf eine mögliche Drosselung der Fördermenge durch den Ölverbund Opec+ die Notierungen am Ölmarkt stark nach oben getrieben. Im frühen Freitagshandel koste ein Barrel der Nordseesorte Brent 100,02 US-Dollar.Das seien 68 Cent mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 68 Cent auf 93,20 Dollar geklettert. Im Verlauf der Woche hätten Aussagen des saudi-arabischen Energieministers den Ölpreisen über mehrere Handelstage hinweg Auftrieb verliehen. Der Minister habe eine mögliche Kürzung der Fördermenge durch die in der Opec+ zusammengeschlossenen Ölstaaten angedeutet. Gestützt worden seien die Notierungen zudem durch einen unerwartet starken Rückgang der Ölreserven in den USA. Nur am Donnerstag habe eine Gegenbewegung eingesetzt, und die Ölpreise seien zeitweise unter Druck geraten.Im weiteren Tagesverlauf werde am Ölmarkt zunächst mit einem eher impulsarmen Handel gerechnet. Erst am Nachmittag könnte ein Auftritt des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell auf einer Notenbankkonferenz im amerikanischen Jackson Hole neue Impulse liefern. Am Markt würden Hinweise auf die künftige Geldpolitik der Notenbank FED erwartet, die eine wichtige Rolle für die weiter konjunkturelle Entwicklung in den USA spiele.Zudem habe der Gasmangel infolge des Ukraine-Krieges den Gaspreis in Europa weiter nach oben getrieben. Am Donnerstag sei der für den europäischen Gashandel richtungsweisende Terminkontrakt TTF an der Energiebörse in Amsterdam um neun Prozent auf 318 Euro je Megawattstunde nach oben gesprungen. Nur in der Zeit unmittelbar nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine sei der Preis für das in Europa gehandelte Erdgas kurzzeitig mit einem Spitzenwert von 345 Euro höher gewesen. Am Markt sei der jüngste Höhenflug beim Gaspreis mit der Ankündigung Russlands begründet worden, Gaslieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 ab dem 31. August für drei Tage zu unterbrechen. Das habe Befürchtungen genährt, der ohnehin schon stark gedrosselte Gasfluss aus Russland könnte komplett stoppen, sollte die Lieferung nach der Pause nicht wieder aufgenommen werden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link