Kursziel

TotalEnergies-Aktie

(EUR) Rating

TotalEnergies-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 76,00 Buy Goldman Sachs Michele della Vigna 27.10.2022 70,00 Buy Jefferies Giacomo Romeo 09.11.2022 66,00 Overweight J.P. Morgan Christyan Malek 27.10.2022 63,00 Buy UBS Henri Patricot 28.10.2022 54,90 Hold Deutsche Bank James Hubbard 31.10.2022

Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

56,85 EUR -0,80% (09.11.2022, 14:59)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

56,92 EUR -0,39% (09.11.2022, 14:46)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (09.11.2022/ac/a/a)







Paris (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des französischen Öl- und Gaskonzerns TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 76,00 oder 54,90 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur TotalEnergies-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die TotalEnergies SE hat am 27. Oktober die Zahlen zum 3. Quartal 2022 vorgelegt.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 27. Oktober berichtete, habe der Öl- und Energiekonzern TotalEnergies im 3. Quartal dank stark gestiegener Preise für Öl und Gas deutlich mehr verdient. Der Gewinn sei trotz einer erneuten Abschreibung von 3,1 Milliarden US-Dollar auf einen Anteil an einem russischen Gasproduzenten um 43 Prozent auf 6,6 Milliarden US-Dollar gestiegen, wie das im EURO STOXX 50 notierte Unternehmen am Donnerstag, 27. Oktober, in Paris mitgeteilt habe.Bereinigt um Sondereffekte wie die Abschreibung in Russland habe sich das Ergebnis auf knapp 9,9 Milliarden Dollar verdoppelt. Der Gewinn sei damit deutlich höher ausgefallen, als Experten erwartet hätten. Für das Quartal will das Management eine Dividende wie in den vergangenen beiden Jahresviertel in Höhe von 0,69 Euro zahlen, so die dpa-AFX ergänzend.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der TotalEnergies-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen vom Analysehaus Jefferies: Der dort zuständige Analyst, Giacomo Romeo, hat das Kursziel für den Wert nach den Quartalszahlen aus der Branche von 71 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "buy" belassen. Die großen Öl- und Gaskonzerne hätten das siebte Quartal in Folge die Erwartungen übertroffen, schrieb Romeo in einer am 9. November vorliegenden Branchenstudie. Das sei die längste diesbezügliche Phase seit 2010. Shell Equinor und OMV hätten höhere Ausschüttungen angekündigt. Für TotalEnergies habe Giacomo Romeo die Schätzungen für 2022 bis 2024 gesenkt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur TotalEnergies-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur TotalEnergies-Aktie auf einen Blick: