TotalEnergies-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 73,00 Overweight J.P. Morgan Christyan Malek 09.02.2023 70,00 Neutral Goldman Sachs Michele della Vigna 09.02.2023 69,00 Buy Berenberg Bank Henry Tarr 20.02.2023 66,00 - Morgan Stanley Martijn Rats 09.02.2023 65,00 Sector-perform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 27.02.2023 65,00 Buy UBS Henri Patricot 10.02.2023

Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (27.02.2023/ac/a/a)







Paris (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des französischen Öl- und Gaskonzerns TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 73,00 oder 65,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur TotalEnergies-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die TotalEnergies SE hat am 8. Februar die Zahlen zum vierten Quartal 2022 veröffentlicht.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 8. Februar hervorgeht, habe der Öl- und Energiekonzern im vergangenen Jahr deutlich mehr verdient. Die Franzosen hätten dabei von stark gestiegenen Preisen für Öl und Gas profitiert. Auf Jahressicht sei der Gewinn unter dem Strich um 28 Prozent auf 20,5 Milliarden Dollar (19,1 Mrd. Euro) gestiegen, wie der Konzern am 8. Februar in Paris mitgeteilt habe. Im Schlussquartal hätten abermals milliardenschwere Abschreibungen für den Rückzug aus einem russischen Gasunternehmen auf den Ergebnissen gelastet - das Jahresviertel sei damit etwas unter den Analystenerwartungen ausgefallen.Bereinigt um Sondereffekte, habe der Energieriese den Gewinn indes auf den Rekordwert von 36,2 Milliarden Dollar verdoppeln können. Den Aktionären wolle der Vorstand eine überraschend hohe Schlussdividende von 0,74 Euro zahlen, sodass die reguläre Ausschüttung auf 2,81 Euro steige. Hinzugekommen sei bereits im Dezember eine Sonderdividende in Höhe von einem Euro. TotalEnergies kündigte ferner für das laufende erste Quartal einen Aktienrückkauf im Volumen von 2 Milliarden Dollar an, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der TotalEnergies-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat das Kursziel für das Papier nach Quartalszahlen von 73 auf 70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "neutral" belassen. Die Resultate des Ölkonzerns entsprächen den Erwartungen, habe Analyst Michele della Vigna in einer am 9. Februar vorliegenden Studie geschrieben. Kurzfristig erwarte der Analyst nun aber Gegenwind wegen gesunkener Gaspreise. Michele della Vigna habe seine Gewinnprognosen (EBIT) für 2023 und 2024 reduziert. Repsol vor BP Shell und TotalEnergies. In den USA bevorzuge er Exxon Mobil gegenüber Chevron Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur TotalEnergies-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur TotalEnergies-Aktie auf einen Blick: