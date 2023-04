Kursziel

TotalEnergies-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 72,00 Overweight Barclays Capital Joshua Stone 05.04.2023 70,00 Outperform Credit Suisse Amy Wong 05.04.2023 70,00 Neutral Goldman Sachs Michele della Vigna 04.04.2023 69,00 Overweight J.P. Morgan Christyan Malek 19.04.2023 69,00 Buy Berenberg Bank Henry Tarr 20.02.2023 67,00 Buy Jefferies Giacomo Romeo 18.04.2023 65,00 Sector-perform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 25.04.2023 65,00 Buy UBS Henri Patricot 19.04.2023 64,00 Overweight Morgan Stanley Martijn Rats 21.03.2023 60,00 Halten RBI Oleg Galbur 11.04.2023 - Neutral Redburn Peter Low 11.04.2023

Börsenplätze TotalEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

57,74 EUR +0,31% (26.04.2023, 08:53)



Euronext Paris-Aktienkurs TotalEnergies-Aktie:

57,65 EUR -0,96% (25.04.2023, 17:35)



ISIN TotalEnergies-Aktie:

FR0000120271



WKN TotalEnergies-Aktie:

850727



Ticker-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TOTB



Euronext Paris-Symbol TotalEnergies-Aktie:

TTE



Kurzprofil TotalEnergies SE:



TotalEnergies SE (vorher: Total SE) (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) ist ein global operierendes Unternehmen, welches Öl- und Gasförderung, Weiterverarbeitung und Vermarktung betreibt. Auch Kohle und Uran werden zur Energiegewinnung genutzt. Die Petrochemie-Produkte finden in Weiterverarbeitungsprozessen zahlreicher anderer Industriezweige Anwendung. Über ein Netz von Tankstellen, die unter den Namen Total oder Elf laufen, vertreibt das Unternehmen Treibstoffe an Endverbraucher, während eigene Service-Stationen auf den Flughäfen Lyon und Toulouse unterhalten werden.



Total produziert außerdem Petrochemikalien wie Plastik, Polymere und Spezial-Chemikalien und handelt mit Rohöl und weiterverarbeiteten Produkten, darunter Benzin und Flüssiggas, Heizöl, Asphalt und Schmiermitteln. (26.04.2023/ac/a/a)







Paris (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des französischen Öl- und Gaskonzerns TotalEnergies SE (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 72,00 oder 60,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur TotalEnergies-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die TotalEnergies SE wird am 27. April die Zahlen zum ersten Quartal 2023 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der TotalEnergies-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Barclays. Die britische Investmentbank hat die Einstufung für die Aktie auf "overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Wegen der zuletzt rückläufigen der Öl- und Gaspreise sei der europäische Energiesektor laut Analyst Joshua Stone in diesem Jahr den anderen Branchen hinterhergehinkt. Daher habe er seine Schätzungen nun um 25 Prozent gesenkt, habe Stone in einer am 5. April vorliegenden Branchenstudie zu Ölunternehmen geschrieben. Überschüssige freie Barmittel finanzierten jedoch weiterhin den Rückkauf von Aktien. Zudem sehe der Analyst zunehmend attraktive Risiko-Rendite-Verhältnisse.Die niedrigste Kursprognose für TotalEnergies kommt dagegen von Oleg Galbur, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), der das Kursziel für die Aktie in einer Aktienanalyse vom 11. April auf 60 Euro belassen hat. Mit Blick auf das Jahr 2023 rechne das Management von TotalEnergies mit einem Wachstum der Öl- und Gasproduktion des Unternehmens um 2% gegenüber dem Vorjahr. TotalEnergies habe für das erste Quartal 2023 eine Erhöhung der Zwischendividende um 7,2% und Aktienrückkäufe in Höhe von 2 Mrd. USD angekündigt.Als weltweit führender Gasproduzent seien die Erträge des Unternehmens stark mit den LNG-Spotpreisen und den europäischen Gaspreisen korreliert. Da die Gaspreise in Europa voraussichtlich deutlich unter dem Niveau von 2022 bleiben würden, würden die Analysten der RBI von einer konservativeren Gewinnprognose für 2023 ausgehen. Makroökonomischer Gegenwind, ausgelöst durch ein hohes Zinsumfeld und geopolitische Risiken, könnte sich negativ auf den weltweiten Ölverbrauch bzw. die Ölpreise auswirken. Oleg Galbur, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), behält seine "halten"-Empfehlung für TotalEnergies bei.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur TotalEnergies-Aktie auf einen Blick: