Börse Frankfurt-Aktienkurs Toro-Aktie:

5,30 EUR +2,91% (13.09.2023, 09:15)



NASDAQ-Aktienkurs Toro-Aktie:

5,93 USD +0,34% (13.09.2023, 22:00)



ISIN Toro-Aktie:

MHY8900D1085



WKN Toro-Aktie:

A3D5BG



Ticker-Symbol Toro-Aktie:

TOROV



NASDAQ-Symbol Toro-Aktie:

TORO



Kurzprofil Toro Corp.:



Toro Corp. (ISIN: MHY8900D1085, WKN: A3D5BG, Ticker-Symbol: TOROV, NASDAQ-Symbol: TORO) ist ein Energietransportunternehmen mit einer Flotte von Tankschiffen und Flüssiggastankern, die Rohöl, Erdölprodukte und petrochemische Gase weltweit transportieren. (14.09.2023/ac/a/n)







Bloomington, IN (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Walleye Capital LLC hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Toro etwas an:Die Shortseller von Walleye Capital LLC erweitern ihre Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien von Toro Corp. (ISIN: MHY8900D1085, WKN: A3D5BG, Ticker-Symbol: TOROV, NASDAQ-Symbol: TORO).Die Finanzprofis von Walleye Capital LLC mit Sitz in Minnesota, USA, haben am 12.09.2023 ihre Short-Position von 0,58% auf 0,60% der Toro-Aktien aufgestockt.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien von Toro:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien von Toro: mindestens 0,60%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Toro-Aktie: