Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - "Nach den Sanktionen gegen die Smart Contracts von Tornado Cash erzielten privatsphärenbezogene Coins im August eine bessere Performance, während Projekte mit strengerer Zensur Marktanteile verloren", erklärt Matthew Sigel, Head of Digital Assets Research bei VanEck, in seinem aktuellen Kryptomarkt-Kommentar.Für Gegenwind hätten im August negative Nachrichten im Kontext mit Regulierungen gesorgt, insbesondere die beispiellosen Sanktionen des US-Finanzministeriums gegen Tornado Cash Smart Contracts, die Infura und Alchemy, zwei wichtige Ethereum-Infrastrukturanbieter, dazu veranlasst hätten, den Zugang zum Tornado-Protokoll zu sperren. Ein anonymer Tornado-Cash-Nutzer habe sogar Tornado-Cash-Ether an viele berühmte, öffentlich gemachte Ether-Adressen geschickt, in der Hoffnung, die Öffentlichkeit auf sich aufmerksam und ein paar Unschuldige zu Kriminellen zu machen. Die Plattform Github habe die Code-Repositories von Tornado Cash gelöscht, ein in den Niederlanden ansässiger Tornado-Entwickler sei sogar verhaftet worden."Wir glauben, dass das Vorgehen des Office of Foreign Assets Control den Druck widerspiegelt, der durch die im letzten März unterzeichnete Biden Executive Order entstanden ist", sage Sigel. "Es würde uns nicht überraschen, wenn in den nächsten Monaten weitere Maßnahmen gegen unregulierte Krypto-Protokolle ergriffen werden." In Anbetracht des Engagements der Krypto-Community zu den Themen freie Meinungsäußerung und freie Codes hätten Coins mit hohem Datenschutz im August dennoch die Erwartungen übertroffen, selbst als Tornado Cash um 66 Prozent gefallen sei. Projekte, die sich an eine strengere Zensur gehalten hätten, hätten im August insgesamt Marktanteile verloren. "Wir glauben, dass sich die Politik rund um privates Geld ändern wird, da die Entwertung des Fiat-Geldes für die jüngere Generation immer offensichtlicher wird und die Inflation das reale Wachstum einschränkt und die Institutionen pervertiert", erkläre Sigel. (21.09.2022/ac/a/m)