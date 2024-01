In der Liste der zehn größten Aufsteiger seien ein weiteres Mal Hersteller von Medikamenten zur Gewichtsreduktion prominent vertreten gewesen: Aktien des dänischen Unternehmens Novo-Nordisk (ISIN DK0062498333/ WKN A3EU6F), Hersteller des Abnehm-Medikaments Wegovy, und von Eli Lilly & Co (ISIN US5324571083/ WKN 858560), Hersteller von Tirzepatid, seien im vierten Quartal von 42 Prozent beziehungsweise 33 Prozent mehr eToro-Anlegern gehalten worden als noch im Quartal zuvor. Beide Unternehmen hätten im vierten Quartal Kursgewinne verzeichnet, wenn auch auf bescheideneren Niveaus als zu Beginn des Jahres 2023.



Die Privatanleger hätten zudem Kursrückgänge bei Aktien, die im vierten Quartal schwach performt hätten, für Zukäufe genutzt. Der deutsche Pharmariese Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) (36 Prozent) habe weit oben auf der Liste der Top-Aufsteiger gestanden, nachdem der Aktienkurs des Unternehmens ein Zwölf-Jahres-Tief erreicht habe. Zu den weiteren Aktien mit schlechter Performance auf dieser Liste hätten Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0/ WKN ENER6Y) (17 Prozent), dessen Aktienkurs im Oktober ein Rekordtief erreicht habe, und der US-Technologiekonzern Cisco (ISIN US17275R1023/ WKN 878841) (14 Prozent), dessen Aktienkurs im November um 10 Prozent eingebrochen sei, gehört.



"Die deutschen Anleger sind eindeutig der Meinung, dass Abnehmmedikamente auch künftig Erfolg versprechen, wobei die eToro-Nutzer im vierten Quartal weiterhin in die beiden größten Namen der Branche strömten. Auch wenn einige dieser Anleger das Gefühl haben, zu spät eingestiegen zu sein, sind Aktienkursrenditen von 9 Prozent und 11 Prozent in drei Monaten sicherlich nicht zu verachten. Wir haben im letzten Quartal des Jahres auch Schnäppchenjäger auf der eToro-Plattform gesehen, die Aktien von Firmen kauften, die in letzter Zeit zu kämpfen hatten - keine schlechte Strategie, wenn man bedenkt, dass sich einige der Schlusslichter des Jahres 2022 im abgelaufenen Jahr erholt haben", kommentiere eToro-Global Market Strategist Ben Laidler die Daten.



Am anderen Ende des Spektrums hätten sich die Internetholding Prosus (ISIN NL0013654783/ WKN A2PRDK), einer der größten Investoren des kriselnden chinesischen Tech-Konzerns Tencent (ISIN KYG875721634/ WKN A1138D), sowie der Chiphersteller ARM (ISIN US0420682058/ WKN A3EUCD) wieder gefunden, die jeweils von 23 Prozent weniger Anlegern gehalten worden seien als im Vorquartal. Unter den deutschen Aktien hätten die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) (13 Prozent) und Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) (12 Prozent) die stärksten Rückgänge unter den Investoren verzeichnet.



"Dies könnte in direktem Zusammenhang mit der aktuellen Hochzinsphase stehen, die für die Banken ein zweischneidiges Schwert ist", füge Laidler hinzu. "Die Zinserträge sind gestiegen, die Zahl der Neubauprojekte und die Immobilienumsätze in Deutschland sind jedoch stark gesunken. Dies stellt eine beträchtliche Herausforderung dar und könnte auch auf die Rentabilität der Bank durchschlagen." (03.01.2024/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - eToro-Investoren in Deutschland setzten im vierten Quartal 2023 vor allem auf Hersteller von Medikamenten zur Gewichtsreduzierung. Auf der Verliererseite standen eine Internetholding, ein Chipkonzern und zwei deutsche Werte, die sehr sensibel auf das Hochzinsumfeld reagieren. Dies geht aus der aktuellsten vierteljährlichen Analyse der Aktiendaten der Trading- und Investmentplattform eToro hervor.eToro habe untersucht, welche Aktien am Ende des vierten Quartals im Vergleich zum Ende des dritten Quartals die größte prozentuale Veränderung bei der Zahl der Anleger auf der Plattform verzeichnet hätten. Darüber hinaus seien auch die zehn am meisten gehaltenen Aktien auf der Plattform ausgewertet worden.Die Liste der am häufigsten gehaltenen Aktien in Deutschland hätten erneut Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) und Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) angeführt, die beide im Jahr 2023 massive Kursgewinne verzeichnet hätten. Nach zwölf phänomenalen Monaten, in denen der Aktienkurs um 239 Prozent gestiegen sei, habe zudem NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) in den vergangenen zwei Quartalen seinen Platz als siebtmeistgehaltene Aktie auf der eToro-Plattform zementiert - und liege damit sogar vor dem Tech-Giganten Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747).