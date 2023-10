Unter den zehn größten Aufsteigern befinde sich erneut die KI-Aktie C3.ai (ISIN: US12468P1049, WKN: A2QJVE, Ticker-Symbol: 724, NYSE-Symbol: AI), die um 22% zugelegt habe, während das Halbleiterunternehmen Broadcom (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) ebenfalls an Beliebtheit gewonnen habe (+21%). Der auffälligste Trend auf dieser Liste sei jedoch die steigende Popularität von Pharmaunternehmen, die Medikamente zur Gewichtsreduktion herstellen würden. Der dänische Arzneimittelhersteller Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333, WKN: A3EU6F, Ticker-Symbol: NOV, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NOVO B), der das Medikament Wegovy zur Gewichtsabnahme herstelle, habe einen Anstieg der Inhaber um 78% verzeichnet, während das US-Unternehmen Eli Lilly (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY), das Tirzepatid herstelle, einen Anstieg der Inhaber um 31% verzeichnet habe.



Ein weiteres Augenmerk der Anleger habe im dritten Quartal auf Solarenergie-Aktien gelegen, wobei eToro-Nutzer nach einer längeren Periode schwacher Performance offenbar darauf aus gewesen seien, den Kursrückgang bei Unternehmen wie Enphase Energy (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) und SolarEdge Technologies (ISIN: US83417M1045, WKN: A14QVM, Ticker-Symbol: 2ED, NASDAQ-Symbol: SEDG) zu nutzen.



Ben Laidler, Global Market Strategist von eToro, kommentiere: "Big Pharma richtet seinen Blick zunehmend auf die globale Adipositas-Krise und in den letzten Monaten sind einige Spitzenreiter aufgetaucht. Kleinanleger erkennen eindeutig das enorme Wachstumspotenzial in diesem Bereich, und es ist keine Überraschung, dass zwei Hersteller von Medikamenten zur Gewichtsreduktion es auf unsere Aufsteiger-Liste geschafft haben. eToro-Nutzer sind auch weiterhin optimistisch in Bezug auf künstliche Intelligenz, wobei NVIDIA und andere auf der eToro-Plattform immer mehr an Bedeutung gewinnen."



Am anderen Ende des Spektrums habe es ein gemischtes Bild bei den Aktien gegeben, die den größten proportionalen Rückgang der Nutzerzahlen auf der Plattform verzeichnet hätten. Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), das im Mittelpunkt einer Übernahmesaga von Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) stehe, habe mit einem Quartalsrückgang von 16% den größten Schwund bei den Nutzern verzeichnet. Auch die zyklischen Aktien Royal Caribbean Cruises (ISIN: LR0008862868, WKN: 886286, Ticker-Symbol: RC8, NYSE-Symbol: RCL) (-9%) und FedEx Corp. (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, Ticker-Symbol: FDX, NYSE-Symbol: FDX) (-11%) hätten einen deutlichen Rückgang der Nutzerzahlen verzeichnet.



Laidler ergänze: "Im letzten Quartal haben wir den wahrscheinlichen Höhepunkt des weltweiten Zinszyklus erreicht, so dass es nicht überrascht, dass Finanzdienstleister bei den Anlegern immer beliebter werden. Angesichts der nach wie vor knappen Einkommen stehen auch zyklische Werte wie Royal Caribbean Cruises unter Druck, da die Menschen ihre Ausgaben einschränken und sich vor dem Winter in Sicherheit bringen wollen. Es wird interessant sein zu sehen, wie das nächste Quartal von den makroökonomischen Trends beeinflusst wird und ob wir tatsächlich die letzten Zinserhöhungen gesehen haben oder ob noch mehr kommen wird, was natürlich Auswirkungen auf die Märkte haben wird." (12.10.2023/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Privatanleger haben im dritten Quartal ihren Schwerpunkt auf Medikamente gegen Fettleibigkeit gelegt, während sie weiterhin Halbleiter- und KI-Aktien unterstützten. Das geht aus den jüngsten vierteljährlichen Aktiendaten der Handels- und Investitionsplattform eToro hervor.eToro untersuchte, welche Unternehmen am Ende des dritten Quartals im Vergleich zum Ende des zweiten Quartals die größte anteilige Veränderung bei den Inhabern verzeichneten, und betrachtete auch die zehn am häufigsten gehaltenen Aktien auf der Plattform.Die Liste der Top-Aktien sei von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) und Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) angeführt worden, die beide in diesem Jahr massive Kursgewinne verzeichnet hätten, wenn auch in einem weit weniger beeindruckenden dritten Quartal. Andere in dieser Liste seien Meta (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) und NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA), wobei letztere nun die achthäufigst gehaltene Aktie auf der eToro-Plattform sei und den Tech-Star Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) überholt habe.