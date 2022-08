Linz (www.aktiencheck.de) - Der vergangene Freitag verlief bis zum Nachmittag hin extrem unspannend, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



EUR/USD habe sich um ganze 35 Punkte bewegt - das nennt man Nonevent. Bis dann der mit Spannung erwartete Arbeitsmarktbericht in den Staaten gekommen sei, der besser als die Prognosen ausgefallen sei. Zur Stimmungsaufhellung habe er dennoch nicht beitragen können. Zwar habe der US-Dollar zum Euro bis auf 1,0139 zugelegt, aber so wirklich dämpfen können habe er den Druck auf die FED nicht, die Leitzinsen weiter zu erhöhen, im Bewusstsein, dass dies gleichzeitig die Rezessionsängste weiter schüren werde. Heutige Range: 1,0160 bis 1,0280. (08.08.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >