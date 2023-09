Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die Tokenisierung von realen Vermögenswerten ist eine bedeutende Entwicklung, die bereits Form angenommen und sogar eine beträchtliche Marktkapitalisierung erreicht hat, so Menno Martens, Kryptospezialist und Produktmanager bei VanEck.Für Emittenten führe die Tokenisierung jedoch auch zu Herausforderungen, so müssten sie mit einem dichten Netz von Vorschriften und Compliance-Anforderungen jonglieren, da das regulatorische Umfeld für tokenisierte Vermögenswerte noch in der Entwicklung sei. Hierbei gehe es zum Beispiel um Aspekte wie die Verhinderung von Geldwäsche ("KYC") oder vertrauenswürdige Bewertungsmethoden für die jeweiligen Vermögenswerte.Tokenisierte reale Vermögenswerte würden eine bedeutende Entwicklung in der Finanzwelt darstellen und Anlegern und Emittenten gleichermaßen eine Vielzahl von Vorteilen bieten. Auch wenn es noch Herausforderungen gebe, sei das Potenzial für mehr Zugänglichkeit, Liquidität und Transparenz auf den Vermögensmärkten erheblich. Es seien nicht nur die Vermögenswerte selbst, die sich verändern würden, sondern auch die Vermögensverwalter, Emittenten, Datenanbieter und alle anderen Vermittler, die ihr gesamtes Geschäftsmodell neu überdenken müssten. Für eine Weile würden wir in einer hybriden Welt, sowohl off-chain als auch on-chain, feststecken. Er denke, wir würden langsam zum globalen Optimum von vollständigen On-chain-Vermögenswerten tendieren und die Anzahl der Vermittler werde stark zurückgehen, so Martens. (28.09.2023/ac/a/m)