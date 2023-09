Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tingo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tingo Group Inc. (ISIN: US55328R1095, WKN: A2JQ1Y, NASDAQ-Symbol: TIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Leerverkäufer Hindenburg Research scheine ein neues Ziel für seine Leerverkaufsaktivitäten gefunden zu haben. Am Donnerstagabend habe der Shortseller einen brisanten Bericht über die Tingo Group veröffentlicht. Die Vorwürfe von Hindenburg Research wögen schwer: Das US-Unternehmen solle im vergangenen Quartal 725 Millionen Dollar Bargeld aus der Bilanz verschwinden lassen haben.Erst am Mittwoch habe Tingo, ein globales Fintech- und Agri-Fintech-Unternehmen mit Niederlassungen in Afrika, Südostasien und dem Nahen Osten, seine Q2-Zahlen veröffentlicht und erneut Rekordwerte vermeldet. Demnach sei der Umsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast unglaubliche 8.072 Prozent auf rund 977 Millionen US-Dollar gestiegen. Beim operativen Gewinn stehe nun ein Plus von 181,7 Millionen US-Dollar zu Buche, nach einem Verlust von 13,8 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2022. Als Gewinn pro Aktie nach Steuern würden für das erste Halbjahr 1,68 US-Dollar (unverwässert) bzw. 0,52 US-Dollar (verwässert) übrig bleiben.Hindenburg Research zweifle die Bilanzierungsmethoden des Unternehmens seit längerem an und veröffentlichte bereits im Juni einen kritischen Artikel mit dem Titel: "Tingo Group: Fake Farmers, Phones, and Financials - The Nigerian Empire That Isn’t". Zu den nun veröffentlichten Q2-Zahlen habe der Leerverkäufer geschrieben: "Diese gemeldeten Zahlen und Prognosen wären natürlich aufregend, wenn sie auch nur annähernd der Realität entsprächen. Eine sorgfältige Prüfung der jüngsten Veröffentlichungen des Unternehmens zeigt jedoch, dass Tingo nichts anderes getan hat, als weiterhin über jeden wichtigen Aspekt seines Geschäfts zu lügen - und dabei alle von uns aufgeworfenen Fragen unbeantwortet zu lassen".Die Behauptungen von Hindenburg Research wögen wieder einmal schwer. Anleger sollten aber bedenken, dass der Leerverkäufer selbst Short auf Tingo sei und damit von fallenden Kursen profitiere. Die Aktie stehe derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". Ein Einstieg drängt sich derzeit auch nicht auf, so Jan Paul Fóri. (Analyse vom 31.08.2023)