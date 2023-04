Börsenplätze Tilray-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tilray-Aktie:

2,29 EUR -3,62% (11.04.2023)



NASDAQ-Aktienkurs Tilray-Aktie:

2,52 USD (11.04.2023)



ISIN Tilray-Aktie:

US88688T1007



WKN Tilray-Aktie:

A2JQSC



Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

2HQ



NASDAQ-Symbol Tilray-Aktie:

TLRY



Kurzprofil Tilray Inc.:



Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (12.04.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tilray Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) unter die Lupe.In der Cannabisbranche sei es zuletzt ruhig geworden. Nun mache Tilray mit einem Übernahmeangebot auf sich aufmerksam. Der Produzent von medizinischem Cannabis möchte seine Spitzenposition ausbauen und den Konkurrenten Hexo kaufen. 56 Millionen US-Dollar wolle Tilray für Hexo hinlegen, habe das Unternehmen am Montag mitgeteilt.Dem Angebot zufolge würden Hexo-Aktionäre 0,4352 Tilray-Stammaktien im Austausch für jede gehaltene Aktie erhalten. Tilrays impliziter Kaufpreis in seinem sogenannten Takeunder-Deal betrage 1,25 US-Dollar pro Aktie, weniger als der Schlusskurs von Hexo am Montag von 1,64 US-Dollar. Am Montag sei die Aktie von Hexo noch deutlich nach oben geschnellt, nachdem Medien berichtet hätten, dass Tilray Hexo für 75 Millionen Dollar kaufen würde.Im Dienstag- Handel verliere Hexo im US-Handel mehr als 26 Prozent, Tilray gebe mehr als acht Prozent nach. Wie Tilray mitgeteilt habe, wolle man durch die Fusion die bestehende Position mit einem Pro-Forma-Marktanteil von 12,9 Prozent und der Spitzenposition in allen wichtigen Märkten stärken. Allerdings laufe es am Markt derzeit alles andere als gut. Eine mögliche US-Legalisierung und auch die Legalisierung in Deutschland würden sich immer weiter verschieben.Cannabis solle in Deutschland einem Medienbericht zufolge zunächst für den privaten Anbau und Gebrauch und in speziellen Vereinen legalisiert werden. Einen freien Verkauf in lizenzierten Geschäften werde es dagegen zunächst wahrscheinlich nicht geben. Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) würden das die überarbeiteten Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach für die geplante Cannabis-Legalisierung vorsehen. Am morgigen Mittwoch solle es neue Eckpunkte geben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.