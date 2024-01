Börsenplätze Tilray-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tilray-Aktie:

2,032 EUR -4,69% (09.01.2024, 15:56)



NASDAQ-Aktienkurs Tilray-Aktie:

2,27 USD -2,99% (09.01.2024, 15:42)



ISIN Tilray-Aktie:

US88688T1007



WKN Tilray-Aktie:

A2JQSC



Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

2HQ



NASDAQ-Symbol Tilray-Aktie:

TLRY



Kurzprofil Tilray Brands Inc.



Tilray Brands (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (09.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tilray Brands Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) unter die Lupe.Tilray habe am Dienstag seine Quartalszahlen für das zweite Quartal veröffentlicht und die Herzen der Anleger höher schlagen lassen. Die Aktie notiere vorbörslich rund 6 Prozent über ihrem Montagsschlusskurs. Nun könnte das Papier an Dynamik gewinnen und sogar das Jahreshoch 2023 in Angriff nehmen.Die größte Neuigkeit sei der Rekordumsatz in Höhe von 194 Millionen Dollar, was einer Steigerung von 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche. Die Analysten hätten mit 193 Millionen Dollar gerechnet. Der Umsatz durch Alkoholgetränke sei um 117 Prozent auf 47 Millionen Dollar gestiegen, während die Experten nur 43 Millionen Dollar erwartet hätten. Die bereinigte Bruttomarge sei jedoch auf 27 Prozent im Vergleich zu 31 Prozent im Vorjahr gesunken."Tilray ist jetzt einzigartig positioniert, um eines der Top-12- Unternehmen im Bier- und Alkoholgetränk-Sektor in den USA zu werden", habe CEO Irwin Simon in Bezug auf das starke Umsatzwachstum im Alkoholgetränke-Bereich gesagt.Das Unternehmen habe seine Prognose für 2024 bestätigt und seine Pläne bekräftigt, in diesem Jahr einen positiven bereinigten freien Cashflow zu generieren, da es jährliche Einsparungen von 30-35 Millionen Dollar im Zusammenhang mit der kürzlichen HEXO-Übernahme anstrebe.Sowohl das charttechnische als auch das fundamentale Bild hätten sich mit den heutigen Zahlen aufgehellt.Die Tilray-Aktie bleibt allerdings immer noch hochspekulativ und ist daher nur für risikofreudige Anleger interessant, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". Wer diversifiziert in den Cannabis-Sektor investieren möchte, wird mit dem North America Cannabis Index des AKTIONÄR fündig. (Analyse vom 09.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link