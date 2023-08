Börsenplätze Tilray-Aktie:



Kurzprofil Tilray Brands Inc.



Tilray Brands (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (01.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tilray Brands Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) unter die Lupe.In der Vorwoche habe im von vielen Anlegern bereits abgeschriebenen Cannabis-Sektor Tilray mit überraschend guten Zahlen auf sich aufmerksam gemacht. Die Aktie sei förmlich explodiert und blicke auf Monatssicht auf ein Plus von über 60% zurück. Das habe für Kursgewinne auch bei der Konkurrenz gesorgt.Angesichts der operativen Schwierigkeiten, in denen viele Cannabis-Unternehmen stecken würden, bislang bleibe die Nachfrageentwicklung weit hinter den einst erhofften Wachstumsraten zurück, auch würden sich zu viele Anbieter einen v.a. in den USA und Europa bislang noch überschaubaren Markt teilen, hätten in den vergangenen Monaten nur noch gelegentliche Legalisierungsfortschritte für positive Impulse gesorgt. Für eine nachhaltige Trendwende sei das allerdings viel zu wenig gewesen.Das überraschend gute Zahlenwerk von Tilray könnte die Karten jetzt aber neu mischen. Während die Erlöse nach einem Wachstum von 20% gegenüber dem Vorjahr deutlich über den Erwartungen gelegen hätten, habe der Verlust um fast Dreiviertel auf 120 Mio. USD gesenkt werden können. Damit sei man von einem nachhaltig profitablen Geschäft zwar noch immer ein ganzes Stück entfernt, das deutliche Eingrenzen der Verluste wecke branchenintern aber die Hoffnung darauf, dass man dem operativen Turnaround näher gerückt sei.Tatsächlich habe Tilray zumindest bereinigt (Non-GAAP) ein Ergebnis von 0,00 USD je Aktie ausgewiesen. Das sei das beste Betriebsergebnis seit über einem Jahr. Ein besseres Ergebnis hätten bislang hohe Lagerbestände verhindert. Das aber solle laut des Managements auf dem Weg hin zu einem positiven Cashflow noch in diesem Geschäftsjahr kein Hindernis sein; der sei auch dringend nötig, um die zunehmend hohe Barverschuldung, inzwischen 590 Mio. USD, abzubauen.Das überraschend gute Zahlenwerk von Tilray habe in der gesamten Cannabis-Branche für Kursgewinne gesorgt. Solange diese aber nicht auch von operativen Verbesserungen begleitet würden, dürfte es sich nur um ein weiteres Strohfeuer handeln. Die Konkurrenten seien also aufgefordert, jetzt mit ihren Zahlen zu liefern und ebenfalls operative Fortschritte anzuzeigen.Langfristig dürfte die Branche vor einem operativen Durchbruch vor einer Konsolidierung stehen: Einige Wettbewerber dürften für immer verschwinden, andere aufgekauft werden. Investments in einzelne Titel seien daher mit hohen Risiken verbunden, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link