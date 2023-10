Tradegate-Aktienkurs Tilray-Aktie:

1,683 EUR -0,94% (26.10.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Tilray-Aktie:

1,77 USD -1,12% (26.10.2023, 22:00)



ISIN Tilray-Aktie:

US88688T1007



WKN Tilray-Aktie:

A2JQSC



Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

2HQ



NASDAQ-Symbol Tilray-Aktie:

TLRY



Kurzprofil Tilray Brands Inc.



Tilray Brands (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (26.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tilray Brands Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) unter die Lupe.Kanadas führende Cannabisproduzenten würden ihre Produktion um Gemüse, Obst und Blumen erweitern. Grund für diese Diversifikationsmaßnahmen sei ein massives Überangebot an Cannabis, weshalb Unternehmen wie Tilray und Aurora Cannabis nun auch andere Einkommensströme als den Verkauf von Marihuana nutzen wollten.Tilray habe Maßnahmen ergriffen, um die Marktsättigung zu bewältigen und habe einen Teil seiner Einrichtung in Gatineau verändert, um Gemüse anzubauen. Dabei habe sich die Möglichkeit zur präzisen Steuerung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in den Cannabis-Gewächshäusern als vorteilhaft herausgestellt. Insgesamt würden diese Entwicklungen nach fünf Jahren Cannabislegalisierung in Kanada einen pragmatischen Wandel in der Branche signalisieren. Anpassungsfähigkeit und Diversifizierung würden angesichts der Marktsättigung zur Priorität der großen Akteure.Die Marktlage für Cannabis-Produzenten bleibe schwierig. Die Diversifikation hin zu anderen Produkten scheine eher verzweifelt als geplant und durchdacht. "Der Aktionär" habe deshalb zurzeit keine Cannabis-Aktie auf seiner Empfehlungsliste und rate Anlegern an der Seitenlinie zu bleiben, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.10.2023)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Aurora Cannabis.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tilray-Aktie: