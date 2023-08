NASDAQ-Aktienkurs Tilray-Aktie:

2,795 USD -7,45% (09.08.2023, 16:17)



ISIN Tilray-Aktie:

US88688T1007



WKN Tilray-Aktie:

A2JQSC



Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

2HQ



NASDAQ-Symbol Tilray-Aktie:

TLRY



Kurzprofil Tilray Brands Inc.



Tilray Brands (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (09.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tilray Brands Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) unter die Lupe.Der Cannabis-Produzent wolle sich mit der Übernahme eines Craft-Beer-Portfolios von Anheuser-Busch breiter aufstellen und somit den Weg zu einer nachhaltig verbesserten Profitabilität ebnen. An der Börse würden die Pläne des defizitär wirtschaftenden Unternehmens regen Anklang finden. Allein am Montag sei die Tilray-Aktie um gut 36% in die Höhe geschossen.Gegenüber CNBC habe Tilray-Chef Irwin Simon erklärt, dass die Gesellschaft auf Diversifizierung setze und hinzugefügt, dass der Deal mit Anheuser-Busch dazu beitrage, sein Engagement weiter zu verbreitern. 30% des Unternehmens würden sich jetzt auf das Cannabis-Geschäft in Kanada konzentrieren, 30% auf Spirituosen und Bier und weitere 30% auf das medizinische Cannabis und das Vertriebsgeschäft, so Firmenlenker Simon. Einen Kaufpreis für die geplante Transaktion hätten Tilray und Anheuser-Busch indes nicht genannt. Die Übernahme solle noch in diesem Jahr über die Bühne gehen.Die Übernahme von Tilray sei ein cleverer Schachzug. Denn der Deal schaffe mehr Diversifikation und sollte auch deutlich höhere Margen einfachen als das Cannabis-Business. Jedoch entferne sich das Unternehmen damit weiter von seinem Kerngeschäft, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.08.2023)Börsenplätze Tilray-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tilray-Aktie:2,602 EUR -5,45% (09.08.2023, 16:32)