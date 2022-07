Börsenplätze Tilray-Aktie:



Kurzprofil Tilray Inc.:



Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (14.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tilray Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Intraday würden die Kurse der großen Cannabis-Player Tilray Brands, Canopy Growth und Co plötzlich nach oben Tilray. Wie die US-Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, würden die Demokraten im Senat planen, kommende Woche einen Gesetzesentwurf zur Entkriminalisierung von Marihuana auf Bundesebene einzubringen.Bloomberg bezieht sich dabei auf eine mit der Angelegenheit vertrauten Person. Der Mehrheitschef Chuck Schumer habe mit den Senatoren Cory Booker aus New Jersey und Ron Wyden aus Oregon an der Maßnahme gearbeitet. Die Senatoren hätten demnach im vergangenen Jahr einen Entwurf des Gesetzes in Umlauf gebracht und nach Rückmeldungen der Senatsausschüsse Verbesserungen vorgenommen.Mit dem Cannabis Administration and Opportunity Act würde Marihuana aus der Liste der Drogen gestrichen, die unter das Gesetz über kontrollierte Substanzen fallen würden, so Bloomberg. Für Cannabis-Unternehmen wäre eine landesweite Legalisierung ein sehr positives Signal. Große Player wie Canopy Growth, Tilray Brands oder auch Aurora Cannabis würden einer großflächigen Freigabe von Cannabis in den USA seit Langem entgegensehen.Die News sorge für steigende Kurse bei den Cannabis-Pure-Playern. Einzelinvestments seien im zuletzt angeschlagenen Sektor allerdings weiterhin mit enormen Risiken verbunden.Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stanley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link