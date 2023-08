Börsenplätze Tilray-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tilray-Aktie:

2,236 EUR +11,02% (08.08.2023, 11:04)



NASDAQ-Aktienkurs Tilray-Aktie:

2,22 USD -3,48% (07.08.2023)



ISIN Tilray-Aktie:

US88688T1007



WKN Tilray-Aktie:

A2JQSC



Ticker-Symbol Tilray-Aktie:

2HQ



NASDAQ-Symbol Tilray-Aktie:

TLRY



Kurzprofil Tilray Brands Inc.



Tilray Brands (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (08.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tilray Brands Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) unter die Lupe.Der amerikanische Cannabis-Spezialist Tilray wolle zukaufen. Allerdings strebe das Unternehmen nicht eine Akquisition im vertrauten Cannabis-Bereich an, sondern peile eine Transaktion im Craft-Beer-Markt an. Hierfür greife Tilray nach einem Portfolio von Anheuser-Busch, wie aus einer nachbörslichen Mitteilung vom Montag hervorgehe.Konkret möchte Tilray acht Bier- und Getränkemarken von Anheuser-Busch. Einen Kaufpreis nenne das Cannabis-Unternehmen nicht, mit dem bestehenden Portfolio an Getränkemarken und dem geplanten Zukauf erhoffe sich die Gesellschaft auf Pro-Forma-Basis einen Umsatz in Höhe von rund 300 Millionen Dollar. Der Zukauf erfolge in Cash.Die Übernahme des Marken-Portfolios solle im Jahr 2023 noch über die Bühne gehen. Wenn alles nach Plan laufe, würden dann die Marken Shock Top, Breckenridge Brewery, Blue Point Brewing Company, 10 Barrel Brewing Company, Redhook Brewery, Widmer Brothers Brewing, Square Mile Cider Company, und HiBall Energy zum Portfolio von Tilray gehören.Mit der geplanten Transaktion stelle sich Tilray breiter auf und mache sich unabhängiger vom margenschwachen Cannabis-Business. An der Börse finde die Meldung regen Anklang, nach Bekanntgabe der angestrebten Akquisition gewinne das Papier von Tilray prozentual zweistellig. Die charttechnische Bodenbildung nehme somit weiter Formen an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.