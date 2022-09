Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Tilray Inc.:



Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (12.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tilray Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Cannabis-Aktien hätten eine monatelange Talfahrt hinter sich, wobei es vor allem Tilray-Papiere erwischt habe. Das Unternehmen setze große Hoffnungen auf die angestrebte Legalisierung von Cannabis-Produkten in Deutschland. Doch eine von der CSU angestoßenen Analyse zeige: Die Pläne hätten offenbar gegen EU-Recht verstoßen.Seit der Freigabe von Cannabis zu medizinischen und wissenschaftlichen Zwecken im Jahr 2017 habe Deutschland rund 57 Tonnen der Droge importiert, sei Mitte August bekannt geworden. Gesetzliche und private Krankenkassen hätten mit Cannabis-Medikamenten zwischen 2017 und 2021 demnach Umsätze von mehr als 588 Millionen Euro verzeichnet. Der Staat habe davon fast 94 Millionen Euro an Umsatzsteuern eingefahren.Größter Lieferant sei bis Jahresmitte demnach Kanada mit 21,6 Tonnen Cannabis gewesen, gefolgt von den Niederlanden und Dänemark. "Die Zahlen zeigen: Bereits jetzt gibt es einen funktionierenden, legalen Markt weltweit", habe damals der FDP-Abgeordnete Maximilian Mordhorst dem Spiegel gesagt. Deutschland könne an diesem Markt teilhaben, wenn Cannabis schnell vollständig legalisiert würde. Eigentlich wolle die Ampel-Koalition Ende des Jahres oder Anfang 2023 einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen.Doch am Montag nun ein Rückschlag: Nach Einschätzung von Experten des Bundestags verstoße die von der Koalition geplante Cannabis-Legalisierung gegen EU-Recht. In einer Analyse für den CSU-Gesundheitspolitiker Stephan Pilsinger, die dem RND und der dpa vorliege, nenne der Wissenschaftliche Dienst europäische Verträge, an die Deutschland gebunden sei und die einer Legalisierung entgegenstünden.Die Aktien von Cannabis-Firmen wie Tilray, Canopy Growth oder auch SynBiotic würden sich nach einem Zwischenhoch zum Jahreswechsel, der aufgrund USA-weiten Legalisierungs-Plänen von Cannabis beruht habe, auf Talfahrt befinden.Die Wachstumshoffnungen für Deutschland, wo Freizeit-Cannabis ab 2025 legalisiert werden sollte, würden vor allem den kanadischen Tilray-Konzern belasten. Das Unternehmen habe sich mit deutschen Behörden zusammengesetzt, um den Gesetzesentwurf zu unterstützen.Die vagen Aussichten für Deutschland, dem einzigen großen potenziellen Wachstumsmarkt für Tilray, seien durch die von der CSU angestoßenen Analyse nicht besser geworden. Selbst wenn sich Deutschland in einigen Jahren zu einem Milliardenmarkt für Cannabis entwickeln sollte, hat ein Investment selbst auf dem gedrückten Niveau keine Eile, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.09.2022)Mit Material von dpa-AFX