ISIN Tilray Brands-Aktie:

US88688T1007



WKN Tilray Brands-Aktie:

A2JQSC



Ticker-Symbol Tilray Brands-Aktie:

2HQ



NASDAQ-Symbol Tilray Brands-Aktie:

TLRY



Kurzprofil Tilray Brands Inc.



Tilray Brands (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist ein globales Unternehmen für Cannabis-Lifestyle-Konsumgüter. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Cannabisgeschäft, Vertriebsgeschäft, Geschäft mit alkoholischen Getränken und Wellnessgeschäft.



Das Geschäftssegment Cannabis befasst sich mit dem Anbau, der Produktion, dem Vertrieb und dem Verkauf von Cannabisprodukten für den medizinischen und den Erwachsenengebrauch. Das Geschäftssegment Vertrieb befasst sich mit dem Kauf und Wiederverkauf von Pharma- und Wellnessprodukten an Kunden. Das Geschäftssegment Getränkealkohol konzentriert sich auf die Produktion, den Vertrieb und den Verkauf von Getränkealkoholprodukten. Das Geschäftssegment Wellness bietet Produktion, Marketing und Vertrieb von hanfbasierten Lebensmitteln und Cannabidiol (CBD)-Produkten.



Das Unternehmen ist in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika tätig. (10.01.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Tilray Brands-Aktienanalyse von Alliance Global Partners:Aaron Grey, Analyst von Alliance Global Partners, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Tilray Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY).Das Unternehmen habe einen Umsatz und ein EBITDA gemeldet, die unter den Konsens-Schätzungen gelegen hätten, sei aber profitabel geblieben und habe den Cashflow im Quartal verbessert. Der Analyst warte jedoch auf Anzeichen für ein nachhaltiges Umsatzwachstum und eine verbesserte Rentabilität, "wobei der Zeitplan für einige der erwarteten Katalysatoren noch ungewiss ist".Aaron Grey, Analyst von Alliance Global Partners, bewertet die Aktie weiterhin mit dem Votum "neutral". Das Kursziel werde von 4,00 auf 3,00 USD gesenkt. (Analyse vom 09.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tilray Brands-Aktie:2,5705 EUR +0,88% (10.01.2023, 11:33)NASDAQ-Aktienkurs Tilray Brands-Aktie:2,725 USD -7,63% (09.01.2023)