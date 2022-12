NASDAQ-Aktienkurs Tilray Brands-Aktie:

ISIN Tilray Brands-Aktie:

US88688T1007



WKN Tilray Brands-Aktie:

A2JQSC



Ticker-Symbol Tilray Brands-Aktie:

2HQ



NASDAQ-Symbol Tilray Brands-Aktie:

TLRY



Kurzprofil Tilray Brands Inc.



Tilray Brands (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist ein globales Unternehmen für Cannabis-Lifestyle-Konsumgüter. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Cannabisgeschäft, Vertriebsgeschäft, Geschäft mit alkoholischen Getränken und Wellnessgeschäft.



Das Geschäftssegment Cannabis befasst sich mit dem Anbau, der Produktion, dem Vertrieb und dem Verkauf von Cannabisprodukten für den medizinischen und den Erwachsenengebrauch. Das Geschäftssegment Vertrieb befasst sich mit dem Kauf und Wiederverkauf von Pharma- und Wellnessprodukten an Kunden. Das Geschäftssegment Getränkealkohol konzentriert sich auf die Produktion, den Vertrieb und den Verkauf von Getränkealkoholprodukten. Das Geschäftssegment Wellness bietet Produktion, Marketing und Vertrieb von hanfbasierten Lebensmitteln und Cannabidiol (CBD)-Produkten.



Das Unternehmen ist in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika tätig. (28.12.2022/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Tilray Brands-Aktienanalyse von Analyst Michael Lavery von Piper Sandler:Michael Lavery, Analyst von Piper Sandler, stuft die Aktie von Tilray Brands Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) weiterhin mit dem Rating "neutral" ein.Laut Michael Lavery von Piper Sandler würden ein ungünstiger Wechselkurs, schwächer als erwartete Bierverkäufe sowie einige Vertriebsverluste bei Hanfnahrungsmitteln die Umsatzdynamik von Tilray im zweiten Quartal des Geschäftsjahres beeinträchtigen.Der Marktanteil im kanadischen Freizeitkonsum scheine sich zu stabilisieren, obwohl das Unternehmen immer noch weit unter seinem Anteil im mittleren Zehnerbereich von vor einem Jahr liege und der Preisdruck ein Gegenwind bleibe, so Lavery in einem Bericht an die Investoren.Der Analyst habe die Umsatzschätzungen reduziert, um die schwächeren US-Bierverkäufe besser widerzuspiegeln, die seiner Meinung nach schlechter als erwartet verlaufen würden, insbesondere die Einführung von SweetWater in Kalifornien.