Tradegate-Aktienkurs Tilray Brands-Aktie:

3,214 EUR +5,88% (02.02.2023, 18:47)



NASDAQ-Aktienkurs Tilray Brands-Aktie:

3,48 USD +4,50% (02.02.2023, 18:39)



ISIN Tilray Brands-Aktie:

US88688T1007



WKN Tilray Brands-Aktie:

A2JQSC



Ticker-Symbol Tilray Brands-Aktie:

2HQ



NASDAQ-Symbol Tilray Brands-Aktie:

TLRY



Kurzprofil Tilray Brands Inc.



Tilray Brands (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist ein globales Unternehmen für Cannabis-Lifestyle-Konsumgüter. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Cannabisgeschäft, Vertriebsgeschäft, Geschäft mit alkoholischen Getränken und Wellnessgeschäft.



Das Geschäftssegment Cannabis befasst sich mit dem Anbau, der Produktion, dem Vertrieb und dem Verkauf von Cannabisprodukten für den medizinischen und den Erwachsenengebrauch. Das Geschäftssegment Vertrieb befasst sich mit dem Kauf und Wiederverkauf von Pharma- und Wellnessprodukten an Kunden. Das Geschäftssegment Getränkealkohol konzentriert sich auf die Produktion, den Vertrieb und den Verkauf von Getränkealkoholprodukten. Das Geschäftssegment Wellness bietet Produktion, Marketing und Vertrieb von hanfbasierten Lebensmitteln und Cannabidiol (CBD)-Produkten.



Das Unternehmen ist in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika tätig. (02.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray Brands-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tilray Brands Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Legalisierungsbestrebungen für Cannabis würden sowohl in den USA als auch in Deutschland deutlich schleppender laufen, als es die führenden Cannabisproduzenten erwartet hätten. Der Big Player der Branche, Tilray, habe nun auch sein im Jahr 2021 ausgebendes Ziel, bis 2024 einen Jahresumsatz von vier Milliarden Dollar erzielen zu wollen, gestrichen. Ursprünglich habe Tilray in dieses Ziel die bundesstaatliche Legalisierung von Cannabis in den USA mit einem Marktpotenzial von 100 Milliarden Dollar und die Legalisierung des Konsums durch Erwachsene in Deutschland mit einkalkuliert.SPD, Grüne und FDP hätten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, "die kontrollierte Abgabe der Droge an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften" einzuführen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach habe im Herbst die ersten konkreten Ideen zur Umsetzung präsentiert, sogenannte Eckpunkte. Als nächster Schritt solle bis Ende März ein Gesetzentwurf vorgelegt werden. Wegen möglicher rechtlicher Bedenken bei der EU sei aber noch offen, was aus dem Vorhaben werde.Wie beim Bier sollte es nach den Vorstellungen der Branchenvertreter auch bei Cannabis für den Fall einer Legalisierung ein "Reinheitsgebot" geben. Der Branchenverband Cannabiswirtschaft habe dazu am Donnerstag Vorschläge vorgelegt. In einem Papier würden spezielle Qualitätsanforderungen empfohlen, etwa Standards zur Qualitätssicherung in Produktionsbetrieben, Vorgaben für Verpackungen und Lagerung oder Grenzwerte für Verunreinigungen, Schwermetalle oder Pestizide.Die Vorschläge seien in Zusammenarbeit mit Experten aus Anbau-, Labor- und Lebensmittelkontrolle entstanden, habe der Vizepräsident des Verbands, Dirk Heitepriem, gesagt: "Nur mit höchster und kontrollierter Qualität können wir erfolgreich den illegalen Markt zurückdrängen und damit die Ziele der Bundesregierung zum Gesundheits- und Jugendschutz erreichen." Die Vorschläge sollten dazu beitragen, ein "Reinheitsgebot" für Cannabis als Genussmittel zu etablieren, habe es weiter geheißen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tilray Brands-Aktie: