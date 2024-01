Tradegate-Aktienkurs Tilray-Aktie:

Kurzprofil Tilray Brands Inc.



Tilray Brands (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (08.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tilray Brands Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) unter die Lupe.Die Tilray-Aktie könne sich zu Beginn des Jahres noch nicht ganz entscheiden, in welche Richtung es gehen solle. Am Dienstag würden allerdings die Quartalszahlen für das zweite Quartal 2023 veröffentlicht, welche die Dynamik der Aktie beschleunigen dürften.Analysten würden einen Umsatz von 193,6 Millionen Dollar erwarten, was eine Steigerung von 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr wäre. Der Gewinn werde auf minus fünf Cent je Aktie nach minus elf Cent im Vorjahr geschätzt. Dies würde eine Verbesserung von rund 54 Prozent entsprechen. Allerdings bleibe abzuwarten, ob Tilray diesen Erwartungen gerecht werden könne, da das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr in jedem Quartal die Schätzung der Analysten verfehlt habe.Aus charttechnischer Sicht sehe es hingegen für die Tilray-Aktie momentan gut aus. Sie notiere über dem Hoch vom 15. Dezember von 2,11 Dollar und damit auch gleichzeitig über dem GD200, der aktuell bei 2,16 Dollar verlaufe. Der nächste Widerstand wäre das Hoch vom 28. Dezember bei 2,52 Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tilray-Aktie: