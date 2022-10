Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Kurzprofil Tilray Inc.:



Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (07.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tilray Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.US-Präsident Joe Biden mache einen Vorstoß zur Entkriminalisierung des Besitzes von Marihuana. Biden werde per Präsidentenerlass das Justiz- und das Gesundheitsministerium auffordern, die Bewertung von Cannabis beschleunigt zu prüfen, wie das Weiße Haus am Donnerstag mitgeteilt habe. Aktuell werde Marihuana mit Heroin und LSD gleichgestellt, habe Biden betont.Er habe an seine Wahlkampf-Versprechen erinnert, dass niemand für Besitz und Gebrauch von Marihuana ins Gefängnis kommen solle.Der Präsidentenerlass sehe auch eine Amnestie für alle vor, die in den USA auf Bundesebene wegen des Besitzes von Marihuana verurteilt worden seien. Nach Rechnung der Behörden seien es rund 6.500 Personen von 1992 bis 2021 gewesen, hätten ranghohe Beamte des Weißen Hauses gesagt. Aktuell sei niemand deswegen in Bundesgefängnissen.Zugleich hätten die Regierungsbeamten eingeräumt, dass es die meisten Verurteilungen wegen Cannabis-Besitzes auf Ebene der Bundesstaaten gegeben habe. Biden rufe deren Behörden auf, genauso vorzugehen, habe es geheißen. In einigen Bundesstaaten sei der Besitz von Marihuana bereits entkriminalisiert.Komme es tatsächlich zu Fortschritten in den USA, wäre dies ein starkes Signal für den gesamten Sektor. Tilray, Canopy Growth und Co würden hiervon stark profitieren. Die zuletzt stark gebeutelten Aktien dürften dann zur Aufholjagd ansetzen. Anleger, die auf ein Comeback der Branche setzen, dabei aber kein Einzelinvestment wagen wollen, liegen bei beim North America Cannabis Select-Index des "Aktionär" richtig, so Marion Schlegel. Ein Investment in der Cannabis-Branche bleibe aber weiterhin äußerst spekulativ. (Analyse vom 06.10.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: