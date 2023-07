Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Tilray Brands Inc.



Tilray Brands (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (31.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tilray Brands Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In der vergangenen Woche hätten die Tilray-Aktionäre einmal richtig tief durchatmen können. Am Mittwoch habe der amerikanische Cannabisproduzent seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht und Rekorde geschrieben. Die Anleger hätten die Aktie direkt um 25 Prozent nach oben geschickt. Nur ein Tropfen auf den heißen Stein oder sollten Anleger die Aufwärtsbewegung jetzt zum Einstieg nutzen?Im abgeschlossenen vierten Quartal bis Ende Mai (gebrochenes Geschäftsjahr) habe Tilray einen Rekordumsatz von 184,2 Millionen Dollar erzielt, was einem Wachstum von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspreche. Die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten hätten im Vorfeld lediglich mit einem Erlös von 152,8 Millionen Dollar gerechnet.Nach einem Verlust von 458 Millionen Dollar, entsprechend einem Verlust von 99 Cent je Aktie (EPS), habe das Cannabisunternehmen nun einen Verlust von 120 Millionen Dollar und ein EPS von 15 Cent Verlust je Aktie ausweisen können. Zu hohe Lagerbestände würden jedoch weiterhin die Bilanz belasten. Im vierten Quartal habe Tilray immer noch auf Cannabisprodukten im Wert von 200 Millionen Dollar gesessen, die Analysten hätten hingegen mit Beständen in Höhe von 224 Millionen Dollar gerechnet.Als Reaktion ziehe die Tilray-Aktie kräftig durch. Mit einer Tagesperformance von plus 25 Prozent und einem Kurssprung über die 2-Dollar-Marke sei der Abwärtstrend seit Anfang Dezember durchbrochen worden.Wer auf einen Erholungskurs und weitere Legalisierungsmaßnahmen setzen wolle, greife zum North America Cannabis Select Index von DER AKTIONÄR Premium Invest. Dieser verteile die Risiken auf mehrere Schultern. Im Index ist Tilray derzeit mit 17,37 Prozent gewichtet, so Lukas Meyer von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.