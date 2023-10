Börsenplätze Tilray-Aktie:



Kurzprofil Tilray Brands Inc.



Tilray Brands (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) ist weltweit führend in der Erforschung, Kultivierung, Verarbeitung und im Vertrieb von medizinischem Cannabis. Tilray strebt danach, die Zukunft der Branche zu führen, zu legitimieren und zu definieren, indem es das weltweit bekannteste Cannabisunternehmen aufbaut.



Als stolzer Pionier ist das kanadische Unternehmen mit Sitz in Nanaimo der erste GMP-zertifizierte medizinische Cannabisproduzent, der Zehntausende von Patienten, Ärzten, Apotheken, Krankenhäusern, Regierungen und Forschern auf fünf Kontinenten Cannabisblüten und -extrakte liefert. (23.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tilray-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tilray Brands Inc. (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Den Vorschlag des US-Gesundheitsministeriums, Cannabis als Droge herabzustufen, habe auf den Tilray-Aktienkurs so gut wie keinen positiven Einfluss gehabt. Im Gegenteil: Die Aktie sei sogar um rund 40 Prozent gefallen. Dadurch stehe sie nun kurz davor, eine wichtige Unterstützung zu durchbrechen.Am Freitag habe die Tilray-Aktie den Tag mit einem Kurs von 1,84 Dollar abgeschlossen. Dadurch sei sie nun nur noch einen Cent von der Unterstützung bei 1,83 Dollar entfernt. Zudem habe der RSI letzte Woche eine bearische Divergenz erzeugt, was auf weitere Kursverluste hindeute.Bei einem Durchbruch der Unterstützung wäre die nächste Haltemarke das Tief vom 21. Juli bei 1,62 Dollar. Sollte auch diese nicht halten, stehe das Allzeittief von 1,50 Dollar bevor, was einen möglichen Kursrückgang von rund 20 Prozent bedeuten würde. Im Anschluss würde der freie Fall drohen.Die Tilray-Aktie bleibt hochspekulativ und Anleger sollten vorerst die Finger von ihr lassen, beziehungsweise bei einem Durchbruch der Unterstützung bei 1,83 Dollar eine Short-Position eröffnen, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". Mit dem Turbo-Put LX3JFK von Lang & Schwarz und einem Stop-Loss bei 0,64 Euro seien Anleger bestens ausgestattet. (Analyse vom 23.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.