Wien (www.aktiencheck.de) - Wann Bubatz legal? Diese humoristische Fragestellung nach der Legalisierung von Cannabis, welche vor allem innerhalb der Reddit-Community gebräuchlich ist, kann nun beantwortet werden: jetzt, zumindest teilweise, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Ab 18 Jahren werde der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis in Deutschland künftig straffrei gestellt werden. Anleger von Cannabisaktien würden sich trotzdem freuen. Die Aktien von Tilray (ISIN: US88688T1007, WKN: A2JQSC, Ticker-Symbol: 2HQ, NASDAQ-Symbol: TLRY), dem Platzhirsch an Markt, habe um mehr als 4% zugelegt.



Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) mache derzeit vorwiegend mit Preissenkungen Schlagzeilen. Die Aktie des Autobauers nähere sich dadurch ihrem Zehnwochentief und habe abermals rund 3% tiefer geschlossen. Seit dem Zwischenhoch im Juli seien damit annähernd 25% des Börsenwertes vernichtet worden. (17.08.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Tesla



