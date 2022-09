Wien (www.aktiencheck.de) - Rezessionssorgen in Kombination mit der aktuellen Häufung von Zinserhöhungen großer Notenbanken haben die ganze letzte Woche und insbesondere zum Wochenschluss am Freitag weltweit für tiefrote Kursbewegungen gesorgt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auch in den USA mache sich die Angst vor einer harten Landung der US-Wirtschaft sowie der gesamten Weltwirtschaft unter den Anlegern breit. Immer höhere Zinsen seien überdies ein Problem für Aktien, zumal andere Anlagemöglichkeiten damit relativ gesehen attraktiver würden. Dies sei jüngst untermauert worden, indem die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen ein Zwölfjahreshoch erreicht habe.Auch auf den Rohstoffmärkten habe sich vor dem und über das Wochenende einiges getan: Mit zunehmenden Rezessionssorgen würden auch die Ölpreise auf Tauchgang gehen. Der Preis für ein Fass der Sorte Brent betrage aktuell nur mehr etwa USD 85,60; jener der US-Sorte WTI gar nur USD 78,25. Sogar der Goldpreis sei in diesem Umfeld weiter zurückgegangen und befinde sich nunmehr auf unter USD 1.640 je Feinunze.Der Höhenflug der globalen Leitwährung US-Dollar gehe derweil ungebremst weiter, was neben den Zinsaussichten vor allem auch an der "sicherer Hafen"-Funktion des Dollars vor dem Hintergrund der drohenden Rezession in Europa, der schwächelnden chinesischen Wirtschaft und des anhaltenden Kriegs Russlands in der Ukraine liege. Dementsprechend "bezahle" man für einen Euro aktuell nur mehr ca. USD 0,96. An den Kryptomärkten sei der Bitcoin über das Wochenende auf rund USD 18.800 abgerutscht, ebenso wie Ethereum auf unter USD 1.300.Die asiatischen Aktienindices könnten sich großteils nicht von den US-Vorgaben vom Freitag abkoppeln und würden sich heute Morgen (fast) geschlossen im negativen Terrain befinden. Einzig die Indices in Hongkong würden ein Plus schaffen, zumal sich in China eine Lockerung der bis zuletzt äußerst rigiden COVID-Maßnahmen abzeichnen dürfte. An Europas Börsen werde es gleich am Vormittag im Rahmen der Veröffentlichung der Ifo-Geschäftsklimadaten in Deutschland spannend. Eine weitere Verschlechterung werde hier bereits allgemein erwartet. (26.09.2022/ac/a/m)