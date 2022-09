Börsenplätze Tianqi Lithium-Aktie:



11,10 EUR +2,78% (15.09.2022, 11:44)



11,10 EUR +5,71% (15.09.2022, 11:48)



CNE100005F09



A3DQVD



2220



Kurzprofil Tianqi Lithium:



Die Tianqi Lithium Corporation (ISIN: CNE100005F09, WKN: A3DQVD, Ticker-Symbol: 2220) ist auf die Herstellung und Vermarktung von Lithiumprodukten (Lithiumcarbonat, Lithiumhydroxid, Lithiumchlorid, Lithiummetall usw.) spezialisiert. (15.09.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Tianqi Lithium: Neuer Lithium-Gigant - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Tianqi Lithium H-Aktie (ISIN: CNE100005F09, WKN: A3DQVD, Ticker-Symbol: 2220) unter die Lupe.Laut der Investmentbank Barrenjoey werde sich das weltweite Lithiumangebot in den nächsten neun Jahren voraussichtlich verdreifachen, aber das werde immer noch nicht ausreichen, um den Bedarf des Elektrofahrzeugmarktes zu decken. Der Angebotsengpass werde dadurch verschärft, dass das meiste Lithium, das sich zur Batterieproduktion eigne, aus China komme. Der Preis für Lithiumkarbonat aus China sei allein in diesem Jahr um fast 80 Prozent gestiegen. Vor diesem Hintergrund würden die Geschäfte für die entsprechenden Firmen aus dem Reich der Mitte natürlich glänzend laufen. Einer der wichtigsten Player sei Tianqi Lithium.Das Unternehmen gehöre zu den Top-10-Produzenten der Lithiumindustrie neben Albemarle, SQM, Livent, Jiangxi Ganfeng und Pilbara Minerals. Während bislang bereits ein Börsenlisting in Shenzhen bestanden habe, habe der Konzern vor wenigen Wochen ein Zweitlisting in Hongkong durchgeführt. Der Erlös von umgerechnet einer Mrd. Dollar werde zur Begleichung von Restschulden im Zusammenhang mit dem Einstieg bei SQM im Jahr 2018 verwendet. Außerdem solle eine weitere Lithiumfabrik gebaut werden. Nach dem erfolgreichen Zweitlisting komme Tianqi Lithium auf einen Börsenwert von rund 25 Mrd. Dollar.Untermauert werde die Bewertung von starken Zahlen. Demnach habe Tianqi Lithium für das erste Halbjahr eine fast 12.000-prozentige Steigerung des Gewinns gegenüber dem Vorjahr gemeldet, auf satte 10,3 Mrd. Yuan (1,5 Mrd. Dollar). Der Umsatz sei um 508 Prozent nach oben geschnellt. Die Beteiligung an SQM, 22 Prozent, habe erheblich zu dem Gewinnanstieg beigetragen. SQM selbst habe nämlich einen Anstieg des Nettogewinns im ersten Halbjahr um 940 Prozent auf 1,7 Mrd. Dollar gemeldet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link