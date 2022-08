Wien (www.aktiencheck.de) - Der Hedge Fonds Third Point veröffentlichte gestern eine Position im Ausmaß von USD 1 Mrd. in Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) eröffnet zu haben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Mit dem erneuten Engagement (Third Point habe sich im Frühjahr zwischenzeitlich von einer Beteiligung am Medienriesen verabschiedet) gehe die Motivation einher größere Änderungen bei Walt Disney anzustoßen. Genannt würden u.a. der Verkauf von ESPN, ein größeres Aktienrückkaufprogramm und eine Umgestaltung des Führungsgremiums.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Konzern HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) (+2,7%) habe gestern gesagt, dass die ursprünglichen 2022er-Ziele nunmehr durchaus wieder erreicht werden könnten. Der Anbieter von "Kochboxen" für Verbraucher habe seinen Ausblick am 20. Juli für das bereinigte EBITDA von einer ursprünglichen Spanne von EUR 500 bis 580 Millionen Euro auf EUR 460 bis 530 Mio. reduziert. Zudem habe man bekräftigt, bis 2025 ein EUR 10 Mrd. Umsatzziel und eine Kerngewinnmarge (EBITDA) von 10% zu erreichen. (16.08.2022/ac/a/m)

