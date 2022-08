Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



The Trade Desk, Inc. (ISIN: US88339J1051, WKN: A2ARCV, Ticker-Symbol: TT8, NASDAQ Ticker-Symbol: TTD) ist ein Technologieunternehmen. Das Unternehmen bietet eine cloudbasierte Selbstbedienungsplattform an, mit der Anzeigenkäufer datengesteuerte digitale Werbekampagnen über verschiedene Werbeformate und -kanäle wie Display, Video, Audio, In-App, Native und Social auf einer Vielzahl von Geräten wie Computern, mobilen Geräten und vernetztem Fernsehen (CTV) erstellen, verwalten und optimieren können. Das Unternehmen bietet eine Omnichannel-Softwareplattform zur Selbstbedienung an, die es seinen Kunden ermöglicht, datengesteuerte digitale Werbekampagnen zu kaufen und zu verwalten. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht es Kunden, integrierte Werbekampagnen über verschiedene Werbekanäle und -formate zu verwalten. Die Integrationen der Plattform mit Inventar, Datenpartnern und Verlagen bieten Werbekunden Reichweite und Entscheidungsmöglichkeiten, und die Programmierschnittstellen (APIs) für Unternehmen ermöglichen es den Kunden, auf der Plattform aufzubauen. Das Unternehmen bietet Lösungen für Werbeagenturen und andere Dienstleister für Werbetreibende an. (10.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - The Trade Desk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von The Trade Desk Inc. (ISIN: US88339J1051, WKN: A2ARCV, Ticker-Symbol: TT8, NASDAQ-Symbol: TTD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die heftigen Rezessionssorgen auf dem digitalen Werbemarkt hätten in der ersten Jahreshälfte auch der Aktie von The Trade Desk massiv zugesetzt. Doch Anfang Mai habe die Geschäftsführung mit Blick auf die Zukunft von "großem Optimismus" und "bedeutenden Chancen" gesprochen. "Der Aktionär" habe damals empfohlen, auf diese Chancen zu setzen - und habe richtig gelegen, wie die aktuellen Quartalszahlen eindrucksvoll zeigen würden.Der viertgrößte Player am digitalen Werbemarkt habe im abgelaufenen zweiten Quartal ein Umsatzwachstum von 35 Prozent auf 377 Millionen Dollar erzielt und damit die Erwartungen der Analysten von 365 Millionen Dollar übertreffen können. Der Gewinn je Aktie von 0,20 Dollar habe mit den Schätzungen übereingestimmt. Beeindruckend wenn man bedenke, dass die meisten Konkurrenten mit ihren Quartalszahlen zuletzt mächtig enttäuscht hätten.Beeindruckend gewesen sei aber auch die Stärke im Bereich der mit dem Internet verbundenen Connected TVs (CTV), in deren Zusammenhang CEO Jeff Green von einem "neuen goldenen Zeitalter des Fernsehens" spreche. Zudem entwickele sich das Segment laut dem CEO schneller als es jeder Experte für möglich gehalten hätte.Positiv beim Verkauf von Werbeplätzen auf CTVs: The Trade Desk könne sich hier auf einem neuen Feld ausbreiten, auf dem noch nicht Werbe-Riesen wie Google ihre Claims abgesteckt hätten. Zudem sei hier der Content entscheidender und das locke gut zahlende Werbekunden an. Im Gegensatz zu Riesen wie Google bediene The Trade Desk auch alle Anbieter und nicht nur eigene Formate wie YouTube oder Search. Laut Green sorge dies für genug Objektivität und Freiheit, um den gesamten Markt zu bespielen.The Trade Desk platziere sich auf der Goldgrube der personalisierten Premium-Video-Werbung und beweise dort mit starkem Umsatzwachstum seinen Erfolg. Anleger würden die Outperformance gegenüber der Werbekonkurrenz mit einem kräftigen Kursplus von zuletzt 33 Prozent honorieren. Und es dürften weitere Gewinne folgen, denn der säkulare Trend rund um CTVs habe gerade erst begonnen."Der Aktionär" empfiehlt: Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur The Trade Desk-Aktie. (Analyse vom 10.08.2022)