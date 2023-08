NASDAQ-Aktienkurs The Trade Desk-Aktie:

77,85 USD -3,76% (10.08.2023, 17:^8)



ISIN The Trade Desk-Aktie:

US88339J1051



WKN The Trade Desk-Aktie:

A2ARCV



Ticker-Symbol The Trade Desk-Aktie:

TT8



NASDAQ-Symbol The Trade Desk-Aktie:

TTD



Kurzprofil The Trade Desk, Inc.:



The Trade Desk, Inc. (ISIN: US88339J1051, WKN: A2ARCV, Ticker-Symbol: TT8, NASDAQ-Symbol: TTD) ist ein Technologieunternehmen. Das Unternehmen bietet eine cloudbasierte Selbstbedienungsplattform an, mit der Anzeigenkäufer datengesteuerte digitale Werbekampagnen über verschiedene Werbeformate und -kanäle wie Display, Video, Audio, In-App, Native und Social auf einer Vielzahl von Geräten wie Computern, mobilen Geräten und vernetztem Fernsehen (CTV) erstellen, verwalten und optimieren können. Das Unternehmen bietet eine Omnichannel-Softwareplattform zur Selbstbedienung an, die es seinen Kunden ermöglicht, datengesteuerte digitale Werbekampagnen zu kaufen und zu verwalten. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht es Kunden, integrierte Werbekampagnen über verschiedene Werbekanäle und -formate zu verwalten. Die Integrationen der Plattform mit Inventar, Datenpartnern und Verlagen bieten Werbekunden Reichweite und Entscheidungsmöglichkeiten, und die Programmierschnittstellen (APIs) für Unternehmen ermöglichen es den Kunden, auf der Plattform aufzubauen. Das Unternehmen bietet Lösungen für Werbeagenturen und andere Dienstleister für Werbetreibende an. (10.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - The Trade Desk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Trade Desk Inc. (TTD) (ISIN: US88339J1051, WKN: A2ARCV, Ticker-Symbol: TT8, NASDAQ-Symbol: TTD) unter die Lupe.Der angespannten Lage im Werbemarkt zum Trotz habe The Trade Desk sehr solide Quartalszahlen vorgelegt. Diese würden nicht nur die Erwartungen der Analysten übertreffen, sondern auch belegen, dass das Ad-Tech-Unternehmen weiter deutlich dynamischer wachse als Google und Meta, die Giganten des Sektors. Auch der Ausblick des Unternehmens passe.Die Anleger würden sich dennoch nicht überzeugt zeigen. Die Aktie von The Trade Desk gebe aktuelle rd. 3,8% nach. Der Aufwärtstrend, den die The Trade Desk-Aktie seit dem Jahreswechsel ausgebildet habe, sei allerdings weiter intakt.Die Zahlen seien sehr solide, allerdings nicht überragend. Vor dem Hintergrund, dass die Aktie sich in diesem Jahr in der Spitze bereits mehr als verdoppelt habe, sei die Reaktion der Anleger nachvollziehbar. Langfristig dürfte das Unternehmen jedoch die einzige unabhängige Alternative zu den Schwergewichten im Ad-Sektor bleiben. "Der Aktionär" daher weiter zuversichtlich für The Trade Desk. Investierte Anleger sollten dabeibleiben, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.08.2023)Börsenplätze The Trade Desk-Aktie:Tradegate-Aktienkurs The Trade Desk-Aktie:70,25 EUR -4,75% (10.08.2023, 17:26)