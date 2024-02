Tradegate-Aktienkurs The Trade Desk-Aktie:

Kurzprofil The Trade Desk, Inc.:



The Trade Desk, Inc. (ISIN: US88339J1051, WKN: A2ARCV, Ticker-Symbol: TT8, NASDAQ-Symbol: TTD) ist ein Technologieunternehmen. Das Unternehmen bietet eine cloudbasierte Selbstbedienungsplattform an, mit der Anzeigenkäufer datengesteuerte digitale Werbekampagnen über verschiedene Werbeformate und -kanäle wie Display, Video, Audio, In-App, Native und Social auf einer Vielzahl von Geräten wie Computern, mobilen Geräten und vernetztem Fernsehen (CTV) erstellen, verwalten und optimieren können. Das Unternehmen bietet eine Omnichannel-Softwareplattform zur Selbstbedienung an, die es seinen Kunden ermöglicht, datengesteuerte digitale Werbekampagnen zu kaufen und zu verwalten. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht es Kunden, integrierte Werbekampagnen über verschiedene Werbekanäle und -formate zu verwalten. Die Integrationen der Plattform mit Inventar, Datenpartnern und Verlagen bieten Werbekunden Reichweite und Entscheidungsmöglichkeiten, und die Programmierschnittstellen (APIs) für Unternehmen ermöglichen es den Kunden, auf der Plattform aufzubauen. Das Unternehmen bietet Lösungen für Werbeagenturen und andere Dienstleister für Werbetreibende an. (16.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - The Trade Desk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Technologiekonzerns The Trade Desk Inc. (TTD) (ISIN: US88339J1051, WKN: A2ARCV, Ticker-Symbol: TT8, NASDAQ-Symbol: TTD) unter die Lupe.Star-Investorin Cathie Wood und die US-Investmentbank Morgan Stanley dürften sich bestätigt fühlen. Beide hätten sich im November für The Trade Desk stark gemacht, die Aktie explodiere im europäischen Handel. Das sei der Grund.Trade Desk ist ein US-Technologieunternehmen, das eine Werbe-Technologie-Plattform entwickele und betreibe, die Werbekunden und Agenturen mit digitalen Medienangeboten wie Websites, mobilen Apps und Videoplattformen verbinde. Das Unternehmen habe am Donnerstag nach Börsenschluss sehr gute Zahlen für das Dezember-Quartal vermeldet.Die Aktie profitiere von den positiven Nachrichten und lege im europäischen Handel mehr als 17% zu. Cathie Wood habe die Aktie im letzten Quartal bei Durchschnittskursen von etwa 73,51 USD im ARK Invest massiv aufgestockt. Insbesondere das Wachstum beim Internet-TV habe für die starken Umsatzzahlen beim digitalen Werbekonzern gesorgt. Trade Desk benutze hierbei KI-Tools um Unternehmen beim Erstellen von digitalen Werbekampagnen zu unterstützen. Diese Tools würden KI-Anwendungen nutzen, um die Kanäle zu identifizieren, auf denen das Schalten einer Anzeige besonders vorteilhaft sei. Mit einem KGV von 100 sei die The Trade Desk-Aktie aber sehr sportlich bewertet, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.02.2024)Börsenplätze The Trade Desk-Aktie: