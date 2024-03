NASDAQ-Aktienkurs The Trade Desk-Aktie:

Kurzprofil The Trade Desk, Inc.:



The Trade Desk, Inc. (ISIN: US88339J1051, WKN: A2ARCV, Ticker-Symbol: TT8, NASDAQ-Symbol: TTD) ist ein Technologieunternehmen. Das Unternehmen bietet eine cloudbasierte Selbstbedienungsplattform an, mit der Anzeigenkäufer datengesteuerte digitale Werbekampagnen über verschiedene Werbeformate und -kanäle wie Display, Video, Audio, In-App, Native und Social auf einer Vielzahl von Geräten wie Computern, mobilen Geräten und vernetztem Fernsehen (CTV) erstellen, verwalten und optimieren können. Das Unternehmen bietet eine Omnichannel-Softwareplattform zur Selbstbedienung an, die es seinen Kunden ermöglicht, datengesteuerte digitale Werbekampagnen zu kaufen und zu verwalten.



Die Plattform des Unternehmens ermöglicht es Kunden, integrierte Werbekampagnen über verschiedene Werbekanäle und -formate zu verwalten. Die Integrationen der Plattform mit Inventar, Datenpartnern und Verlagen bieten Werbekunden Reichweite und Entscheidungsmöglichkeiten, und die Programmierschnittstellen (APIs) für Unternehmen ermöglichen es den Kunden, auf der Plattform aufzubauen. Das Unternehmen bietet Lösungen für Werbeagenturen und andere Dienstleister für Werbetreibende an. (21.03.2024/ac/a/n)



Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - The Trade Desk-Aktienanalyse von Susquehanna Financial:Shyam Patil, Analyst von Susquehanna Financial, stuft die Aktie des US-Technologiekonzerns The Trade Desk Inc. (TTD) (ISIN: US88339J1051, WKN: A2ARCV, Ticker-Symbol: TT8, NASDAQ-Symbol: TTD) mit dem Rating "positive" ein.Disney ( ISIN US2546871060 WKN 855686 ) habe angekündigt, eine direkte Integration mit Trade Desk und Googles DV360 als Startpartner von DRAX Direct einzugehen. Dadurch könne das Disney-Inventar von Hulu und Disney+ direkt in die Nachfrage von Trade Desk und DV360 integriert werden. Nach Ansicht von Patil sei diese Integration ein weiterer Schritt hin zu mehr hochwertigem CTV-Inventar für Trade Desk. Die Entscheidung von Disney, mit Trade Desk eine Partnerschaft einzugehen, unterstreiche die Überzeugung, dass Trade Desk der führende DSP der Wahl für Marken sei. Patil sei der Ansicht, dass Disney Trade Desk wahrscheinlich einen besseren Zugang zu seinem Inventar gewähren werde als Google, da Google über YouTube, einen Konkurrenten von Hulu und Disney+, verfüge. Patil vermute, dass der Inventarzugang von Google wahrscheinlich programmatisch garantiert sein werde, im Vergleich zu Trade Desk, das seiner Meinung nach eher auf Entscheidungen beruhe.Shyam Patil, Analyst von Susquehanna Financial, bewertet die The Trade Desk-Aktie mit dem Votum "positive". Das Kursziel laute 110 USD. (Analyse vom 20.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs The Trade Desk-Aktie:77,87 EUR +1,71% (21.03.2024, 15:21)