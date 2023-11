Börsenplätze The Trade Desk-Aktie:



Kurzprofil The Trade Desk, Inc.:



The Trade Desk, Inc. (ISIN: US88339J1051, WKN: A2ARCV, Ticker-Symbol: TT8, NASDAQ-Symbol: TTD) ist ein Technologieunternehmen. Das Unternehmen bietet eine cloudbasierte Selbstbedienungsplattform an, mit der Anzeigenkäufer datengesteuerte digitale Werbekampagnen über verschiedene Werbeformate und -kanäle wie Display, Video, Audio, In-App, Native und Social auf einer Vielzahl von Geräten wie Computern, mobilen Geräten und vernetztem Fernsehen (CTV) erstellen, verwalten und optimieren können. Das Unternehmen bietet eine Omnichannel-Softwareplattform zur Selbstbedienung an, die es seinen Kunden ermöglicht, datengesteuerte digitale Werbekampagnen zu kaufen und zu verwalten. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht es Kunden, integrierte Werbekampagnen über verschiedene Werbekanäle und -formate zu verwalten. Die Integrationen der Plattform mit Inventar, Datenpartnern und Verlagen bieten Werbekunden Reichweite und Entscheidungsmöglichkeiten, und die Programmierschnittstellen (APIs) für Unternehmen ermöglichen es den Kunden, auf der Plattform aufzubauen. Das Unternehmen bietet Lösungen für Werbeagenturen und andere Dienstleister für Werbetreibende an. (15.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - The Trade Desk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Technologiekonzerns The Trade Desk Inc. (TTD) (ISIN: US88339J1051, WKN: A2ARCV, Ticker-Symbol: TT8, NASDAQ-Symbol: TTD) unter die Lupe.Cathie Wood habe sich jüngst in einem "CNBC"-Interview zur KI-Branche geäußert und dabei dem Software-Sektor die größten Chancen eingeräumt. Dabei setze sie ebenso wie Morgan Stanley auf den amerikanischen Konzern The Trade Desk.Beim Megatrend KI gehe die Managerin davon aus, dass Unternehmen für jeden Dollar an Hardware-Ausgaben etwa 20 Dollar für Software ausgeben würden. Das erkläre, warum der ARK Invest ETF mit etwas mehr als sechs Prozent in den Technologiekonzern The Trade Desk investiert sei.The Trade Desk betreibe eine große unabhängige Plattform, die Werbekampagnen plane, messe und optimiere. Die Plattform habe ein gutes Standing im Markt, da die Software mittels KI in einer Sekunde Daten aus Millionen Anfragen nutze, um dadurch Werbekampagnen zu optimieren.Für die Investmentbank zähle The Trade Desk zu einem von elf Unternehmen, welches im KI-Bereich am besten positioniert sei und weitaus stärker wachsen werde als andere Konzerne. Morgan Stanley stufe die Aktie mit "Kaufen" bei einem Kursziel von 70 US-Dollar ein.Obwohl Cathie Wood und Morgan Stanley positiv zur The Trade Desk-Aktie gestimmt sind, sollten Anleger derzeit eher an der Seitenlinie bleiben, zumal die Aktie technisch angeschlagen ist und eine Bodenbildung noch nicht ersichtlich ist, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link