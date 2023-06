Die Stepstone-Untersuchung offenbart auch, dass Unternehmen in puncto Nachhaltigkeitskommunikation im Bewerbungsprozess aus Sicht der Befragten noch Nachholbedarf haben. Mehr als zwei Drittel der Befragten (69 Prozent) finden es schwierig, sich über die Nachhaltigkeit von Unternehmen zu informieren. Dabei wünscht sich die Mehrheit (65 Prozent) schon im Bewerbungsprozess solche Informationen, z.B. zu konkreten Initiativen. "Nachhaltigkeit ist eines der wichtigsten Zukunftsthemen der Wirtschaft und nimmt auch für Mitarbeitergewinnung und -bindung an Bedeutung zu", sagt Dr. Tobias Zimmermann. "Unternehmen, die in Nachhaltigkeit investieren und ihr Engagement bereits im Bewerbungsprozess sichtbar machen, haben einen klaren Wettbewerbsvorteil im Recruiting. Angesichts der heraufziehenden Arbeiterlosigkeit sollten sie diesen Vorteil unbedingt für sich nutzen."



Hinweis für die Redaktion



Auf den Recruiting-Plattformen der The Stepstone Group in Deutschland, Österreich und Belgien können Unternehmen gezielt mit ihrer Nachhaltigkeits-Strategie auf sich aufmerksam machen. Die "Sustainability Box" bietet Firmen im Profil ihrer Stellenanzeigen Raum, dort Klimaschutz-Aktivitäten oder soziales Engagement in den Fokus zu rücken und so noch transparenter und attraktiver für Jobsuchende zu werden. Mehr Informationen: https://www.thestepstonegroup.com/de/press/press-releases/the-stepstone-group-ruckt-nachhaltigkeit-von-arbeitgebern-in-den-fokus/



Über die Nachhaltigkeitsumfrage von The Stepstone Group



Der Arbeitsmarkt ist im Wandel. Immer mehr Beschäftigte erkennen die Bedeutung von verantwortungsbewusstem und umweltfreundlichem Wirtschaften. Was stellen sich Arbeitnehmer unter Nachhaltigkeit vor und wie können Arbeitgeber dem gerecht werden? Diese Fragen hat The Stepstone Group im Rahmen einer Online-Umfrage untersucht. An der laufenden Befragung haben im Mai 2023 mehr als 1000 Menschen teilgenommen. Davon haben ca. 25 Prozent Führungsverantwortung, während ca. 15 Prozent im Recruiting tätig sind. Bei den aufgeführten Ergebnissen handelt es sich um einen für die Erwerbsbevölkerung in Deutschland repräsentativen Zwischenstand der Studie.



Mehr Informationen zur Nachhaltigkeitstudie von 2019: https://www.stepstone.de/e-recruiting/wissen/nachhaltigkeit/



Über The Stepstone Group



The Stepstone Group ist eine führende digitale Recruiting-Plattform, die Unternehmen mit passenden Bewerber zusammenbringt und Menschen hilft, den richtigen Job zu finden. The Stepstone Group verbindet jährlich mehr als 110 Millionen Bewerbungen mit über 150.000 Arbeitgebern. Als integrierte Plattform automatisiert The Stepstone Group mit KI-basierten Lösungen sowohl die Jobsuche als auch die Rekrutierung passender Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete The Stepstone Group einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro. The Stepstone Group ist in mehr als 30 Ländern aktiv - darunter mit Stepstone in Deutschland, mit Appcast in den USA und mit Totaljobs in Großbritannien. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeitern.

www.thestepstonegroup.com (02.06.2023/ac/a/m)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zwei Drittel (66 Prozent) der Beschäftigten in Deutschland finden es wichtig, dass das Thema Nachhaltigkeit bei ihrem Arbeitgeber einen hohen Stellenwert hat, so The Stepstone Group in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das ist das Ergebnis einer Studie der Recruiting-Plattform The Stepstone Group anlässlich des Weltumwelttags (World Environment Day). Für die laufende Studie wurden im Mai 2023 bisher mehr als 1.000 Menschen in Deutschland zur Bedeutung von Nachhaltigkeit im Job und bei der Jobsuche befragt. Bereits 2019 hatte die Recruiting-Plattform eine Studie zu diesem Thema durchgeführt - der Vergleich mit den aktuellen Ergebnissen zeigt, dass das Thema an Bedeutung zunimmt. Für etwa fünf von zehn Befragten (53 Prozent) ist Nachhaltigkeit heute ein entscheidendes Kriterium, wenn es um die Bindung an den Arbeitgeber geht. So würden vier von zehn (40 Prozent) eine Kündigung erwägen, würde sich der Arbeitgeber bei einem sehr umweltschädlichen Projekt engagieren. Ebenfalls 40 Prozent der Befragten würden einen Jobwechsel in Erwägung ziehen, wenn ihr Arbeitgeber gegen grundlegende Nachhaltigkeitskriterien wie z.B. das Umweltschutz- oder Lieferkettengesetz verstößt.Neuer Job? Am liebsten bei einem nachhaltigen UnternehmenAuch bei der Stellensuche spielt Nachhaltigkeit eine zunehmend wichtige Rolle: Sechs von zehn Befragten (58 Prozent) gaben an, im Falle eines Jobwechsels gezielt nach Stellen bei nachhaltigen Unternehmen zu suchen - das sind gut 10 Prozent mehr als noch 2019 (47 Prozent). Drei von vier (75 Prozent) würden sich dort auch eher bewerben. Mehr als jeder Dritte (38 Prozent) wäre bereit, bei einem nachhaltigen Arbeitgeber ein Gehalt unter dem Marktdurchschnitt zu akzeptieren. "Wir beobachten das zunehmende Wertebewusstsein der Jobsuchenden schon länger. Neu ist die Machtverschiebung am Arbeitsmarkt, die es ihnen ermöglicht, dieses auch zu leben. Die Menschen fragen nicht mehr nur nach dem Gehalt, Aufstiegsmöglichkeiten oder Jobsicherheit, sondern auch: Wie kann ich die Zukunft in diesem Job positiv mitgestalten? Welchen Beitrag leistet mein Unternehmen für eine nachhaltigere Wirtschaft? - Arbeitgeber sollten diese Frage schon früh im Bewerbungsprozess beantworten", sagt Dr. Tobias Zimmermann, Arbeitsmarktexperte bei The Stepstone Group.Acht von zehn Befragten (80 Prozent) sehen ihren Arbeitgeber in der Verantwortung, sich klimagerecht zu verhalten. Doch mit welchen Maßnahmen werden Unternehmen als besonders nachhaltig wahrgenommen? Die wichtigste Initiative aus Sicht der Befragten: Energiesparen. Das Thema Recycling liegt auf Platz 2 - auch aus Sicht von Arbeitnehmer*innen ist das Motto des diesjährigen Weltumwelttags - "#BeatPlasticPollution" - also hochaktuell. Weitere wichtige Maßnahmen: betriebliche Gesundheitsförderung, umweltfreundliche Produkte und Services sowie faire Produktionsbedingungen, ein umweltfreundlicher Fuhrpark sowie Dienstreisen mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln.Nachhaltigkeitsmaßnahmen: Mit Transparenz Bewerber gewinnen