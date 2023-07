Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Als erstes integriertes Social Media Unternehmen vereint The Social Chain AG (ISIN: DE000A1YC996, WKN: A1YC99, Ticker-Symbol: PU11) Social Media und Social Commerce, verbunden über die eigene Tech-Plattform LINKS. Das Unternehmen ist ein Pionier für Aufbau, Entwicklung und Skalierung von Social Media Brands. Social Chain hat ihren Hauptsitz in Berlin und weitere Standorte in Manchester, London, New York und München. Das neue Unternehmen beschäftigt insgesamt rund 500 Mitarbeiter. Geführt wird Social Chain gemeinsam von Holger Hansen, Wanja S. Oberhof und Steven Bartlett. Hauptaktionär und Aufsichtsratsvorsitzender ist Dr. Georg Kofler, der langjährige Vorstandsvorsitzende von ProSieben und Premiere.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - The Social Chain-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der The Social Chain AG (ISIN: DE000A1YC996, WKN: A1YC99, Ticker-Symbol: PU11) unter die Lupe.Während der Kurs von Social Chain auch heute sehr volatil bleibe, kämen weitere Details rund um die Pleite ans Licht. Bekannt sei bereits gewesen, dass eine gescheiterte Kapitalerhöhung das vorläufige Insolvenzverfahren des Unternehmens notwendig gemacht habe. Ein Investor solle eine zugesagte Finanzspritze zurückgezogen haben.Bislang sei unbekannt gewesen, wer der (potenzielle) Investor gewesen sei. Das "Handelsblatt" berichte: Es handele sich um Lars Windhorst - einer der bekanntesten, wenn auch nicht erfolgreichsten deutschen Unternehmer. Windhorst habe in den vergangenen Jahren u.a. mit seinem Engagement bei Hertha BSC für Schlagzeilen gesorgt.The Social Chain sei v.a. durch das Engagement von Georg Kofler und Ralf Dümmel (beide Protagonisten der TV-Sendung "Die Höhle der Löwen") bekannt geworden. Kofler solle für Social Chain mit Windhorst verhandelt haben. Strittig sei, warum letztendlich kein Geld geflossen sei. Es solle um 3 Mio. Euro gegangen sein. Ein relativ winziger Betrag, bedenke man, dass Dümmel für das Einbringen seiner DS Gruppe in Social Chain 100 Mio. Euro in bar und ein Aktienpaket erhalten habe und Social Chain an der Börse zeitweise mehr als 800 Mio. Euro wert gewesen sei.Kofler habe unterdessen zu seinen kürzlich erfolgten Aktienverkäufen laut "Handelsblatt" mitgeteilt, es habe sich um eine außerbörsliche Transaktion mit einem Investor gehandelt. Kofler habe dafür kein Geld erhalten. Der Kaufpreis sei auf mehrere Jahre gestundet worden. Kofler bezeichne das als "besten Beleg für meinen damaligen Glauben an die langfristige Entwicklung" Social Chains.Unterdessen lege der Aktienkurs von The Social Chain heute um rd. 20% auf fast 40 Cent zu.Unterhaltsam sei die Geschichte von außen betrachtet. An der Einschätzung zur The Social Chain-Aktie ändere sich unterdessen nichts verändert - sie sei zum Pennystock verkommen. "Der Aktionär" habe bereits 2019 gewarnt und rate dazu, von der Aktie weiterhin Abstand zu halten, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.07.2023)