Social Chain sei zum Pennystock verkommen. "Der Aktionär" hatte bereits 2019 gewarnt und rät dazu, von der Aktie weiterhin Abstand zu halten, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur The Social Chain-Aktie. (Analyse vom 26.07.2023)



Kurzprofil The Social Chain AG:



Als erstes integriertes Social Media Unternehmen vereint The Social Chain AG (ISIN: DE000A1YC996, WKN: A1YC99, Ticker-Symbol: PU11) Social Media und Social Commerce, verbunden über die eigene Tech-Plattform LINKS. Das Unternehmen ist ein Pionier für Aufbau, Entwicklung und Skalierung von Social Media Brands. Social Chain hat ihren Hauptsitz in Berlin und weitere Standorte in Manchester, London, New York und München. Das neue Unternehmen beschäftigt insgesamt rund 500 Mitarbeiter. Geführt wird Social Chain gemeinsam von Holger Hansen, Wanja S. Oberhof und Steven Bartlett. Hauptaktionär und Aufsichtsratsvorsitzender ist Dr. Georg Kofler, der langjährige Vorstandsvorsitzende von ProSieben und Premiere. Die Aktien werden auf XETRA und an der Börse Düsseldorf gehandelt. Mehr Informationen unter www.socialchain.com. (26.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - The Social Chain-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der The Social Chain AG (ISIN: DE000A1YC996, WKN: A1YC99, Ticker-Symbol: PU11) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Er sei neben Georg Kofler eigentlich das Gesicht der Pleite von The Social Chain: Unternehmer Ralf Dümmel, der wie Kofler vor allem durch die TV-Sendung "Die Höhle der Löwen" einem breiten Publikum bekannt geworden sei. Doch statt sich möglichst unauffällig vom Hof zu schleichen, ziehe Dümmel nun womöglich einen Coup durch.Gestern Abend sei noch die Meldung gekommen, dass ein Gericht dem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenregie zugestimmt habe. Wie bereits berichtet, seien dafür die Rechtsanwälte Gerrit Hölzle und Thorsten Bieg in den Vorstand berufen worden. Das Unternehmen habe dazu mitgeteilt: "Die beiden neuen Vorstände haben in den vergangenen Jahren bereits eine Vielzahl von Unternehmen erfolgreich durch Krisen begleitet. So waren sie unter anderem bei dem Hamburger Windenergieanlagenhersteller Senvion, dem Automobilzulieferer KSM Castings Group sowie der Modemarke Bonita (ehemals Tom Tailor Gruppe) im Einsatz."Hölzle zufolge betreffe das Insolvenzverfahren erst mal nur die Holdinggesellschaft Social Chain AG: "Die anderen Gesellschaften der Gruppe befinden sich nicht in einem Verfahren, werden von uns aber in den nächsten Tagen und Wochen überprüft."Spannend werde es dann noch mal am Ende der Mitteilung. Da heiße es nämlich: "Das Eigenverwaltungsverfahren und damit das vorläufige Fortbestehen der Social Chain AG wurde möglich, nachdem sich Ralf Dümmel und die Altgesellschafter der DS Gruppe kurzfristig bereit erklärt haben, das Unternehmen mit einem Massedarlehen in erheblicher Höhe zu finanzieren."Zudem habe sich Dümmel mit seiner DS Gruppe offenbar abgesichert. Social Chain habe gestern jedenfalls außerdem mitgeteilt: "Wie bereits kommuniziert, betrifft das Insolvenzverfahren insbesondere nicht die DS Holding GmbH und deren Tochtergesellschaften (DS Gruppe). Die gesamte DS Gruppe ist personell, räumlich und organisatorisch eigenständig und unter anderem durch notarielle Vereinbarungen finanziell von der Muttergesellschaft abgeschottet. Alle Gesellschaften der DS Gruppe werden ihren Geschäftsbetrieb daher wie gewohnt fortsetzen."Unterdessen drohe Georg Kofler Ärger mit der Finanzaufsicht. Jedenfalls sei es recht bemerkenswert, dass Ende Juni der damalige Vorstandsvorsitzende der Social Chain noch Social Chain-Aktien für mehr als 2 Millionen Euro verkauft habe. Seien da Insider-Informationen im Spiel gewesen?