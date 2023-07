Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Als erstes integriertes Social Media Unternehmen vereint The Social Chain AG (ISIN: DE000A1YC996, WKN: A1YC99, Ticker-Symbol: PU11) Social Media und Social Commerce, verbunden über die eigene Tech-Plattform LINKS. Das Unternehmen ist ein Pionier für Aufbau, Entwicklung und Skalierung von Social Media Brands. Social Chain hat ihren Hauptsitz in Berlin und weitere Standorte in Manchester, London, New York und München. Das neue Unternehmen beschäftigt insgesamt rund 500 Mitarbeiter. Geführt wird Social Chain gemeinsam von Holger Hansen, Wanja S. Oberhof und Steven Bartlett. Hauptaktionär und Aufsichtsratsvorsitzender ist Dr. Georg Kofler, der langjährige Vorstandsvorsitzende von ProSieben und Premiere. Die Aktien werden auf XETRA und an der Börse Düsseldorf gehandelt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - The Social Chain-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der The Social Chain AG (ISIN: DE000A1YC996, WKN: A1YC99, Ticker-Symbol: PU11) unter die Lupe.Die Probleme bei der Social Chain AG würden nicht abreißen: Erst habe die BaFin Fehler in der Cashflow-Rechnung entdeckt, jetzt stocke die Kapitalerhöhung. Die Aktie, vor der "Der Aktionär" bereits im Jahr 2019 (!) eindringlich gewarnt habe, gebe am Donnerstagmorgen an der Frankfurter Börse zweistellig nach.Bereits am Mittwoch habe das Unternehmen bekannt gegeben, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zwei Fehler gemäß § 109 Abs. 1 Satz 1 WpHG im Konzernabschluss 2021 beanstandet habe. In beiden Fällen habe es sich um fehlerhafte Zuordnungen von Transaktionen innerhalb der Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2021 gehandelt.Der Gesamt-Cashflow sei allerdings korrekt ermittelt worden. Der Ausweisfehler in der Kapitalflussrechnung habe zudem keine Auswirkungen auf die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses, wie die Bilanz und die konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung. Außerdem seien die Korrekturen bereits vor der Veröffentlichung der BaFin nach den Anforderungen der International Financial Reporting Standards (IFRS) vorgenommen worden.Zwar habe sich das Unternehmen im Vorfeld durch eine Backstop-Vereinbarung abgesichert, dass weitere Investoren alle nicht platzierten Aktien zeichnen würden. Bei einem dieser Investoren sei es allerdings entgegen den Bedingungen zu Zahlungsverzögerungen gekommen, die nun auch zu Verzögerungen bei der Durchführung der Kapitalerhöhung und damit bei der Lieferung der Neuen Aktien führen würden, wie die Social Chain AG mitgeteilt habe.Die Aktie, die vor knapp vier Jahren noch bei 20,40 Euro notiert habe, breche am Donnerstag zeitweise um 16% ein. An der Einschätzung des "Aktionärs" habe sich nichts geändert: Die The Social Chain-Aktie sei kein Kauf, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2023)