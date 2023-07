Es gehe Schlag auf Schlag. Um 12:34 Uhr melde The Social Chain: Der Vorstandsvorsitzende Georg Kofler "hat heute vor dem Hintergrund des Wegfalls der Fortführungsprognose der Gesellschaft sein Amt als Vorstandsvorsitzender mit sofortiger Wirkung niedergelegt". (Analyse vom 24.07.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - The Social Chain-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der The Social Chain AG (ISIN: DE000A1YC996, WKN: A1YC99, Ticker-Symbol: PU11) unter die Lupe.Crash einer Promi-Aktie: Es gehe weiter abwärts für The Social Chain. Das Unternehmen, das vor allem durch das Mitwirken von Georg Kofler und Ralf Dümmel (bekannt aus der TV-Sendung "Höhle der Löwen") einen Namen habe, sei schon seit einiger Zeit in Schieflage. Heute folge die nächste Horror-Nachricht für Anleger."Wegfall der positiven Fortbestehensprognose" würden die ersten Worte in einer Kapitalmarktmitteilung lauten, die The Social Chain heute Mittag veröffentlicht habe. Was dann komme, überrasche kaum: "Der Vorstand hat daher beschlossen, unverzüglich Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu stellen."Die Insolvenz solle in Eigenverwaltung erfolgen. Das heiße: Es könnte erst mal weitergehen, Anleger sollten aber zumindest mit einer massiven Verwässerung rechnen.Es habe sich bereits angedeutet. Zuletzt habe sich eine Kapitalerhöhung verzögert. Nur 1,9 Prozent der Bezugsrechte seien von externen Investoren ausgeübt worden. Die am 21. Juni beschlossene Kapitalerhöhung werde nun nicht mehr durchgeführt. Der COO Stefan Kiwit höre mit sofortiger Wirkung als Vorstand auf.Bereits vor vier Jahren habe es an Transparenz gefehlt, die Verschuldung sei hoch gewesen, das Geschäftsmodell nicht überzeugend, die Unternehmensbewertung nicht nachvollziehbar. Die Aktie sei trotzdem einige Zeit gestiegen. Dann habe die Talfahrt eingesetzt.Zuletzt habe The Social Chain bereits Unternehmensteile verkauft. Der Umsatz sei geschrumpft, das Geschäft verlustreich gewesen. Dazu seien Bilanzierungsfehler in Millionenhöhe gekommen.An einer positiven Zukunft für The Social Chain und die Aktie habe "Der Aktionär" schon seit Jahren gezweifelt. Außer (nicht gehaltenen) Versprechungen hätten Kofler und Co nie wirklich etwas geboten. Selten habe es ein Unternehmen gegeben, bei dem sich die Pleite über so viele Jahre hinweg so deutlich ankündigt habe.