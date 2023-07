Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Als erstes integriertes Social Media Unternehmen vereint The Social Chain AG (ISIN: DE000A1YC996, WKN: A1YC99, Ticker-Symbol: PU11) Social Media und Social Commerce, verbunden über die eigene Tech-Plattform LINKS. Das Unternehmen ist ein Pionier für Aufbau, Entwicklung und Skalierung von Social Media Brands. Social Chain hat ihren Hauptsitz in Berlin und weitere Standorte in Manchester, London, New York und München. Das neue Unternehmen beschäftigt insgesamt rund 500 Mitarbeiter. Geführt wird Social Chain gemeinsam von Holger Hansen, Wanja S. Oberhof und Steven Bartlett. Hauptaktionär und Aufsichtsratsvorsitzender ist Dr. Georg Kofler, der langjährige Vorstandsvorsitzende von ProSieben und Premiere. Die Aktien werden auf XETRA und an der Börse Düsseldorf gehandelt. Mehr Informationen unter www.socialchain.com. (25.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - The Social Chain-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der The Social Chain AG (ISIN: DE000A1YC996, WKN: A1YC99, Ticker-Symbol: PU11) unter die Lupe.Der Kurs von The Social Chain lege heute am Vormittag zunächst mehr als 50 Prozent auf 62 Cent zu. Gestern sei der Aktienkurs des Unternehmens, das sich vor allem durch das Mitwirken von Georg Kofler und Ralf Dümmel (bekannt aus der TV-Sendung "Höhle der Löwen") einen Namen gemacht habe, noch extrem eingebrochen.Unverzüglich werde das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen, habe es geheißen. Einige Minuten später sei die Mitteilung gefolgt, dass Kofler als Vorstandsvorsitzender von The Social Chain aufhöre. Der Kurs sei zeitweise rund 80 Prozent auf weniger als 40 Cent eingebrochen. Der heutige Anstieg sei voraussichtlich nicht mehr als eine technische Gegenbewegung. Diese enorme Volatilität sei bei Pennystocks nicht ungewöhnlich. Dazu kämen in der Regel geringe Liquidität und hohe Spreads. Handfeste Neuigkeiten gebe es nicht.Social Chain habe es heute Vormittag gerade noch auf kümmerliche sieben Millionen Euro Börsenwert gebracht. Zum Vergleich: Als Dümmel seine Unternehmensgruppe in Social Chain eingebracht habe, habe er neben Aktien auch 100 Millionen Euro in bar erhalten. Während der aktuelle Absturz einigen Kleinanlegern also ziemlich wehtun dürfte, würden Kofler und Dümmel kaum am Hungertuch nagen müssen.DER AKTIONÄR habe bereits vor Jahren von der Aktie abgeraten und zudem in seiner jüngsten Ausgabe auf dem Cover nahezu prophetisch getitelt: "Anleger erleiden Schiffbruch mit Georg Kofler." Die Aktie dürfte jetzt hauptsächlich in Zockerhänden sein. Dementsprechend sei jedes Kurszucken nach oben mit Vorsicht zu genießen. Tatsächlich bröckle das Plus in diesen Minuten bereits wieder. Von 68 Cent im Hoch sei der Kurs inzwischen zumindest an der Stuttgarter Börse auf 45 Cent gesunken - und habe damit innerhalb kurzer Zeit wieder rund ein Drittel verloren.Die The Social Chain-Aktie ist ein klassischer Fall von: lieber Finger weg, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.07.2023)