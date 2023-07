Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil The Social Chain AG:



Als erstes integriertes Social Media Unternehmen vereint The Social Chain AG (ISIN: DE000A1YC996, WKN: A1YC99, Ticker-Symbol: PU11) Social Media und Social Commerce, verbunden über die eigene Tech-Plattform LINKS. Das Unternehmen ist ein Pionier für Aufbau, Entwicklung und Skalierung von Social Media Brands. Social Chain hat ihren Hauptsitz in Berlin und weitere Standorte in Manchester, London, New York und München. Das neue Unternehmen beschäftigt insgesamt rund 500 Mitarbeiter. Geführt wird Social Chain gemeinsam von Holger Hansen, Wanja S. Oberhof und Steven Bartlett. Hauptaktionär und Aufsichtsratsvorsitzender ist Dr. Georg Kofler, der langjährige Vorstandsvorsitzende von ProSieben und Premiere. Die Aktien werden auf XETRA und an der Börse Düsseldorf gehandelt. Mehr Informationen unter www.socialchain.com. (25.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - The Social Chain-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der The Social Chain AG (ISIN: DE000A1YC996, WKN: A1YC99, Ticker-Symbol: PU11) unter die Lupe.Während der Kurs von The Social Chain nach den gestrigen Schock-Nachrichten weiter sehr volatil sei, gebe es inzwischen auch handfeste Neuigkeiten zur künftigen Unternehmensführung. So seien zwei neue Vorstandsmitglieder berufen worden. Das habe Social Chain am frühen Nachmittag bekannt gegeben. Der Hintergrund sei offensichtlich.Der Social Chain-Aufsichtsrat habe die Rechtsanwälte Gerrit Hölzle und Thorsten Bieg zu Insolvenzvorständen gemacht. Beide würden von der Kanzlei GÖRG Insolvenzverwalter, Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB kommen. Die deutsche Kanzlei beschäftige nach eigenen Angaben mehr als 300 Rechts- und Wirtschaftsexperten.Die Nachricht komme nicht überraschend - so würden schlicht die gesetzlichen Voraussetzungen zur Durchführung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung geschaffen. Dass es auf die Art bei The Social Chain weitergehen solle, habe das Unternehmen gestern gemeldet. Zudem habe der COO Stefan Kiwit mit sofortiger Wirkung als Vorstand aufgehört. Er habe erst am 15. Juni das Amt übernommen. Außerdem habe Georg Kofler, bekannt aus der TV-Sendung "Die Höhle der Löwen", sein Amt als Vorstandsvorsitzender aufgegeben.Social Chain habe zuletzt eine Kapitalerhöhung nicht erfolgreich durchführen können. Zuvor habe es bereits millionenschwere Bilanzierungsfehler und eilig wirkende Verkäufe von Unternehmensteilen gegeben. Der Umsatz sei geschrumpft. Das Geschäft sei verlustreich gewesen. DER AKTIONÄR habe bereits 2019 Zweifel an der Substanz hinter den Versprechungen von Kofler und Co angemeldet und in seiner aktuellen Ausgabe erneut vor einem Kauf der Aktie gewarnt.Social Chain sei zum Pennystock verkommen. Diese Entwicklung habe sich bereits abgezeichnet. Die hohen, prozentual zweistelligen Kurs-Schwankungen innerhalb des laufenden Handelstags seien ein Symptom dieser Entwicklung. Es bestehe ein erhöhtes Totalverlustrisiko.Für alle, die Börse nicht als Casino begreifen, gehört die The Social Chain-Aktie in die Kategorie "Finger weg", so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.07.2023)