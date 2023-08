Börsenplätze The Social Chain-Aktie:



Als erstes integriertes Social Media Unternehmen vereint The Social Chain AG (ISIN: DE000A1YC996, WKN: A1YC99, Ticker-Symbol: PU11) Social Media und Social Commerce, verbunden über die eigene Tech-Plattform LINKS. Das Unternehmen ist ein Pionier für Aufbau, Entwicklung und Skalierung von Social Media Brands. Social Chain hat ihren Hauptsitz in Berlin und weitere Standorte in Manchester, London, New York und München. Das neue Unternehmen beschäftigt insgesamt rund 500 Mitarbeiter. Geführt wird Social Chain gemeinsam von Holger Hansen, Wanja S. Oberhof und Steven Bartlett. Hauptaktionär und Aufsichtsratsvorsitzender ist Dr. Georg Kofler, der langjährige Vorstandsvorsitzende von ProSieben und Premiere. Die Aktien werden auf XETRA und an der Börse Düsseldorf gehandelt. Mehr Informationen unter www.socialchain.com. (07.08.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - The Social Chain-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der The Social Chain AG (ISIN: DE000A1YC996, WKN: A1YC99, Ticker-Symbol: PU11) unter die Lupe.Die Aktie von Social Chain bleibe unter Druck - auf Pennystock-Niveau. "Der Aktionär" habe bereits 2019 von einem Kauf abgeraten. Doch wie gehe es nun weiter mit dem Unternehmen, das vor allem durch das Engagement von Georg Kofler und Ralf Dümmel (beide Protagonisten der TV-Sendung "Die Höhle der Löwen") bekannt geworden sei?Kofler sei, wie berichtet, als Chef bei Social Chain raus. Dümmel und einige Altgesellschafter der DS Gruppe hätten unterdessen Geld in Social Chain gepumpt, damit der Betrieb weitergehen könne. Am Freitag habe Social Chain gemeldet, dass die ersten Auszahlungen aus dem Massekredit begonnen hätten. Der Lohn für die rund 40 Mitarbeiter der Aktiengesellschaft komme unterdessen - wie in solchen Fällen üblich - vom Arbeitsamt.Während der Betrieb also erst mal weitergehen könne, werde nun ein Käufer für Social Chain gesucht. Die Investorensuche fokussiere sich dabei laut dem Unternehmen "insbesondere auf die DS Gruppe als werthaltigste Beteiligung innerhalb der Social Chain Unternehmensgruppe".Für die Social Chain-Aktie müsse das nichts Gutes heißen. Schließlich wäre zum Beispiel fragwürdig, was von Social Chain - und damit für die Aktionäre - noch groß an Substanz bleibe, falls die DS Gruppe verkauft werden sollte. Social Chain selbst schreibe jedenfalls nur sehr zurückhaltend von einem vorläufigen Fortbestehen sowie der "Aufrechterhaltung der Möglichkeit einer eventuellen Sanierung der Social Chain AG". (Analyse vom 07.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link