Kurzprofil The Social Chain AG:



Als erstes integriertes Social Media Unternehmen vereint The Social Chain AG (ISIN: DE000A1YC996, WKN: A1YC99, Ticker-Symbol: PU11) Social Media und Social Commerce, verbunden über die eigene Tech-Plattform LINKS. Das Unternehmen ist ein Pionier für Aufbau, Entwicklung und Skalierung von Social Media Brands. Social Chain hat ihren Hauptsitz in Berlin und weitere Standorte in Manchester, London, New York und München. Das neue Unternehmen beschäftigt insgesamt rund 500 Mitarbeiter. Geführt wird Social Chain gemeinsam von Holger Hansen, Wanja S. Oberhof und Steven Bartlett. Hauptaktionär und Aufsichtsratsvorsitzender ist Dr. Georg Kofler, der langjährige Vorstandsvorsitzende von ProSieben und Premiere. Die Aktien werden auf XETRA und an der Börse Düsseldorf gehandelt. Mehr Informationen unter www.socialchain.com. (28.08.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - The Social Chain-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der The Social Chain AG (ISIN: DE000A1YC996, WKN: A1YC99, Ticker-Symbol: PU11) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Und er bröckele weiter: Der Aktienkurs des Unternehmens, das vor allem durch das Engagement von Georg Kofler und Ralf Dümmel bekannt geworden sei, bleibe unter Druck. Gelegentliche Ausschläge nach oben würden dazugehören, gerade bei einem Pennystock. Der Abwärtstrend aber sei bei The Social Chain voll intakt."Der Aktionär" habe bereits vor Jahren erstmals vom Kauf der Aktie abgeraten und wenige Tage vor der Insolvenz-Meldung seine Verkaufsempfehlung bestätigt. Vor wenigen Wochen habe "Der Aktionär" in Ausgabe 33/2023 dann geschrieben: "Kommt die Sanierung oder der Ausverkauf? So oder so: Das Risiko für Kleinanleger überwiegt - jetzt erst recht." Kurs damals: 29 Cent. Aktueller Kurs: Weniger als 19 Cent. Das seien noch mal minus 35 Prozent innerhalb weniger Handelstage bei The Social Chain.Das Unternehmen befinde sich derzeit, wie berichtet, in Insolvenz in Eigenverwaltung. Vom deutlich dreistelligen Millionen-Börsenwert sei kaum noch etwas übrig. Zuletzt habe es geheißen, dass Ralf Dümmel und Co womöglich die DS Gruppe, die als interessantester Teil von Social Chain gelte, wieder herauslösen könnten. Dümmel und weitere Altgesellschafter hätten die DS Gruppe gegen 100 Millionen Euro in bar und 120 Millionen in Aktien (Wert zum Transaktionszeitpunkt) in The Social Chain eingebracht - und zuletzt den vorläufigen Weiterbetrieb bei Social Chain mit einem Massedarlehen gesichert.Ein großes Paket habe Kofler übrigens kurz vor der Pleite an einen anderen Ex-Social Chain-Chef verkauft: Wanja Oberhof. Das habe inzwischen das "Handelsblatt" berichtet. Oberhof habe den Kauf demnach offenbar nicht fristgerecht gemeldet. Inzwischen seien die Informationen nachgereicht worden. Unlängst habe Oberhof aber auch schon wieder einen großen Teil seiner Social Chain-Aktien abgestoßen - wohl mit Millionen-Verlust.Die Ex-Chefs hätten ihre Social Chain-Aktien teils zu Pennystock-Kursen auf den Markt geschmissen. Kein Kauf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur The Social Chain-Aktie. (Analyse vom 28.08.2023)