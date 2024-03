Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil The Platform Group AG:



The Platform Group AG (ISIN: DE000A2QEFA1, WKN: A2QEFA, Ticker-Symbol: TPG) ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 19 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Maschinenhandel, Dentaltechnik, Möbelhandel, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 14 Standorte mit 750 Mitarbeitern. Seit dem Jahr 2020 wurden über 20 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. (04.03.2024/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - The Platform Group-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter, Aktienanalyst der Montega AG, stuft die Aktie des Softwareunternehmens The Platform Group AG (TPG) (ISIN: DE000A2QEFA1, WKN: A2QEFA, Ticker-Symbol: TPG) weiterhin mit dem Votum "kaufen" ein.Die The Platform Group habe jüngst die bereits zweite Akquisition seit Jahresbeginn kommuniziert und knüpfe damit an die hohe Dynamik von 2023 an. Gemäß einer Studie des Fulfillment-Dienstleisters getbyrd würden beide Targets zu den größten deutschen Online-Marktplätzen zählen und dürften das Händlernetzwerk der TPG signifikant ausweiten.Mehrheitsbeteiligung an der Avocadostore - 1.500 weitere Händler: Im Januar habe das Unternehmen bekannt gegeben, die Mehrheit an der Avocadostore - dem führenden digitalen Marktplatz für nachhaltige Produkte in Deutschland - übernommen zu haben (50,1%). Die vorherige Alleineigentümerin (GLG) verbleibe beteiligt und sehe die klaren Vorteile von der TPG als Owner, da die Gruppe die Plattform nicht nur als Finanzbeteiligung sehe, sondern "eine klare strategische Ausrichtung im E-Commerce hat". Der nicht genannte Kaufpreis habe sich aus einer Cash-Komponente sowie einer bisher nicht kommunizierten Anzahl neuer TPG-Aktien aus dem Rahmen des genehmigten Kapitals zusammengesetzt. Neben dem bestehenden Händlernetzwerk von in Summe 1.500 Partnern verschaffe sich die TPG dadurch Zugang zu einer wertorientierten, kaufkräftigen und wenig preissensiblen Kundengruppe, die nach Erachtenn des Analysten für weitere Warenkategorien der TPG-Gruppe attraktiv sein dürfte (Website Traffic habe sich zuletzt auf rd. 1 Mio. Besuche pro Monat in DE belaufen).Übernahme von der Hood.de - 4.900 weitere Händler: Darüber hinaus sei am 16. Februar 2024 die Übernahme der Plattform Hood.de verkündet worden. Auch hierzu sei hinsichtlich des Kaufpreises Stillschweigen vereinbart worden, wobei hierfür keine weiteren Aktien ausgegeben worden seien. Gemäß des über den Bundesanzeiger zugänglichen Jahresabschluss habe die Plattform zuletzt ein Netto-Ergebnis i.H.v. 1,1 Mio. EUR erzielt und sei auch in den Jahren davor profitabel gewesen. Aus der Bilanzstruktur könne abgeleitet werden, dass Hood.de ein reines Plattformgeschäft betreibe (u.a. kein Vorratsbestand; Anlageintensität <1%), weshalb der Analyst nachfolgende für ein solches Geschäftsmodell nicht unübliche Parameter unterstelle. Ausgehend von dem Jahresüberschuss nehme er eine Umsatzrendite von rd. 10% sowie eine Take Rate des GMVs von ebenfalls 10% an, wodurch das gehandelte Warenvolumen bei etwa 100 Mio. EUR liegen dürfte. Die Händlerzahl werde mit 4.900 aktiven Händlern angegeben, die nach interner Recherche zu über 20% im DIY-Bereich sowie zu etwa 10% im Mode- und Schuhbereich angesiedelt seien. TPG beabsichtige, die eigene Softwarelösung bei Hood zu implementieren und anschließend einen Relaunch des Marktplatzes in 2025 umzusetzen. Der Website Traffic habe sich zuletzt auf rd. 2,2 Mio. Besuche pro Monat in DE belaufen.Scharwächter spreche den zwei M&A-Aktivitäten eine positive Signalwirkung zu, da es sich in beiden Fällen um echte Plattform-Geschäftsmodelle handle. Entgegen der weniger auf der Hand liegenden Synergien bei der Cluno-Akquisition (2023) dürfte das Wertsteigerungspotenzial durch die Eigentümerschaft der TPG nun auch für Außenstehende deutlich erkennbarer sein. Nichtsdestotrotz bedauere er die Tatsache, dass sich zu seines Erachtens case-relevanten Größen (u.a. Kaufpreis, ausgegebene Aktien) nicht geäußert worden sei, weshalb der Analyst aufgrund von fehlenden Anhaltspunkten vorerst keine Anpassungen vorgenommen habe. Hierzu sollte der GB ein belastbareres Bild ermöglichen.Nils Scharwächter, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt das Anlageurteil "kaufen" für die The Platform Group-Aktie mit einem Kursziel von 9,00 EUR. (Analyse vom 04.03.2024)