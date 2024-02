Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil The Platform Group AG:



The Platform Group AG (ISIN: DE000A2QEFA1, WKN: A2QEFA, Ticker-Symbol: TPG) ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 19 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Maschinenhandel, Dentaltechnik, Möbelhandel, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 14 Standorte mit 750 Mitarbeitern. Seit dem Jahr 2020 wurden über 20 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. (13.02.2024/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - The Platform Group-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt die Coverage für die Aktie des Softwareunternehmens The Platform Group AG (TPG) (ISIN: DE000A2QEFA1, WKN: A2QEFA, Ticker-Symbol: TPG) mit dem Votum "kaufen" auf.Die The Platform Group AG gehöre dank der eigenentwickelten Plattform-Software in Verbindung mit einem Full-Service-Ansatz entlang der gesamten E-Commerce Wertschöpfungskette nicht nur zu den schnellstwachsenden, sondern vor allem zu den wenigen konsequent profitablen Playern im Online-Handel.Wenngleich der Aufschwung von Plattform-Geschäftsmodellen bereits Jahre zurück liege, verfüge nach wie vor ein Großteil der Einzelhändler über keinen Online-Absatz. Dabei würden jedoch die Durchdringungsraten in den verschiedenen Produktkategorien stark variieren, weshalb diverse Branchen erst künftig von der strukturellen Umsatzverschiebung aus dem brick&mortar hin zum Online-Handel profitieren dürften. Während der Fashion-Bereich insgesamt bereits eine hohe Online-Penetration aufweise (>40%), liege die Luxussparte in diesem Bereich noch weit dahinter. In weiteren für die TPG entscheidenden Einzelhandelssegmenten wie u.a. dem Möbelhandel mit einem Online-Anteil von 30% yoy durch die Positionierung in wachstumsstarken Kategorien einen Top Line-Zuwachs von 6,4% p.a (CAGR 2024-26).Mit den Wurzeln im stationären Schuhhandel biete die TPG ihren Partnern Plattform Lösungen an, die insbesondere die wesentlichen Herausforderungen der kleineren Offline-Händler im Online-Universum adressieren würden - fehlende Online-Reichweite, fehlendes Know-how und Knappheit jeglicher Kapazitäten. Dies berücksichtigend liefere die Gruppe ein "rundum-sorglos"-Paket (u.a. Anbindung, Produktfotografie, Retouren), durch das den Händlern Zugang zum Online-Absatz ermöglicht werde. Mit dem 360° Lösungsansatz sei die TPG weniger eine Marktplatzlösung, sondern positioniere sich vielmehr als "Enabler". Hinsichtlich der Konnektivität sei die TPG den eher großvolumig orientierten Wettbewerbern (u.a. Zalando) voraus. Während TPG die Schnittstellen zu >55 ERP-Systemen ermögliche, liefere Zalando bspw. nur die gängigen ERP-Anbindungen wie SAP. Dass die "Extrameile" von den mittlerweile >5.500 Partnern aus dem Einzelhandel geschätzt werde, illustriere u.a. der starke Zuwachs (CAGR 2019-22: +44,9%).Sowohl der Fokus auf Nischenmärkte mit hohen Warenkörben und/oder geringer Preistransparenz als auch die Grundsatzentscheidung, i.d.R. keine eigenen Warenbestände zu führen, würden auch im Online-Handel attraktive Margenprofile erlauben. Ergebnisseitig habe die Gruppe für 2023 ein adj. Pro-Forma EBITDA von min. 20 Mio. EUR in Aussicht gestellt. Mittelfristig avisiere der Konzern eine adj. EBITDA-Marge von 7-10%, was der TPG (exkl. fashionette) bereits zum H1/23 gelungen sei (10,3%).Scharwächter sehe die Aktie im Hinblick auf die ausnahmslos ausgewiesene Profitabilität, das asset- und capital-light Geschäftsmodell, den damit einhergehenden visiblen Cashflow-Perspektiven und den im Modell nicht berücksichtigten Akquisitionen als nicht fair gepreist an. Die Unterbewertung bestätige auch sein Peergroup-Vergleich, der für 2024 eine Bewertungsspanne von 8,00-12,40 EUR aufweise (EV/Umsatz bzw. EV/EBITDA).Daher nimmt Nils Scharwächter, Analyst der Montega AG, die The Platform Group-Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel i.H.v. 9,00 EUR in seine Coverage auf, was einem Upside von 49% entspricht. (Analyse vom 13.02.2024)