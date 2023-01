3. Die sc-consult GmbH hat die Studie vor der Veröffentlichung dem Auftraggeber bzw. dem Unternehmen vorgelegt.



Kurzprofil The NAGA Group AG:



Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G), ein auf disruptive Trading-Technologien im Finanzsektor spezialisiertes Unternehmen, wurde im August 2015 gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung sowie das Wachstum von revolutionierenden Technologien für die Finanzbranche. Hierdurch soll die Transparenz und Zugänglichkeit der bestehenden Finanzwelt ermöglicht werden. (26.01.2023/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - The NAGA Group-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, nimmt die Aktie der The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G) von in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Jahr 2022 sei schwierig für NAGA gewesen. Der Einbruch am Krypto-Markt habe für hohe Abschreibungen auf die Krypto-Bestände gesorgt, was maßgeblich zu dem hohen Verlust von -19,1 Mio. Euro, der schon zum Halbjahr in den Büchern gestanden habe, beigetragen habe. Aber auch operativ dürfte das letzte Jahr deutlich defizitär ausgefallen sein, da die Strategie zunächst noch voll auf möglichst hohe Marktanteilsgewinne und Erlössteigerungen ausgerichtet gewesen sei.Im Jahresverlauf sei aber ein deutlicher Kursschwenk vollzogen worden. Zwar wolle NAGA weiter wachsen - in 2023 um mindestens 25 Prozent -, aber nun deutlich kosteneffizienter als in der Vergangenheit, sodass schon im zweiten Quartal die operative Gewinnschwelle überschritten werden solle. Die jüngsten Verbesserungen wichtiger KPIs würden durchaus Hoffnung machen, dass das gelingen könne. So habe trotz des insgesamt widrigen Marktumfelds die Zahl der aktiven Trader im Schlussquartal 2022 mit 28 Tsd. über dem Niveau vom Jahresanfang (Q1: 27 Tsd.) gelegen. Zugelegt hätten in diesem Zeitraum auch die Zahl der im Monatsdurchschnitt abgewickelten Transaktionen (von 664 Tsd. in Q1 auf 771 Tsd. in Q4) sowie die Höhe der Ersteinzahlungen von Kunden (von 1.235 auf 2.114 Euro).Trotzdem seien die Erlöse 2022 unter den Erwartungen der Aktienanalysten von SMC Research ausgefallen. Ausgehend von dieser niedrigeren Ausgangsbasis hätten die Aktienanalysten von SMC Research ihre Annahmen zu den Steigerungsraten in diesem Jahr (20 Prozent) und in den nächsten Jahren (CAGR 17 Prozent bis 2030) nicht verändert, was zu einem insgesamt reduzierten Umsatzpfad geführt habe. Zugleich hätten die Aktienanalysten von SMC Research allerdings die Kostenschätzungen reduziert und die Margenschätzungen erhöht. In Kombination mit dem positiven Roll-over-Effekt auf das neue Basisjahr 2023 und weiteren Anpassungen habe sich das Kursziel der Aktienanalysten von SMC Research per Saldo nicht verändert und betrage immer noch 3,40 Euro je Aktie.Die Wahrscheinlichkeit, dass NAGA den anvisierten Wachstumskurs erfolgreich umsetzen könne, würde steigen, wenn ein starker Partner für die weitere Expansion gewonnen werden könne. Das zeichne sich nun eventuell ab, denn das Unternehmen habe Verhandlungen über eine mögliche strategische Transaktion mit einem multinationalen Brokerageunternehmen bekannt gemacht, die im vierten Quartal zu einem Zusammenschluss führen könnte, wenn eine Due Diligence erfolgreich abgeschlossen werden könne und die notwendigen behördlichen Genehmigungen vorlägen. Die Börsennotierung von NAGA solle in jedem Fall erhalten bleiben.Unser Urteil bleibt aber weiter "hold", bis die nächsten Quartale die Bestätigung erbringen, dass NAGA nun in der Lage ist, ein weiterhin dynamisches Wachstum mit positiven Cashflows zu verbinden, so Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research. In dieser Hinsicht sei das Modell der Aktienanalysten von SMC Research noch sehr vorsichtig gestaltet und biete weiteres Upsidepotenzial. (Analyse vom 26.01.2023)Im Rahmen der Erstellung dieser Finanzanalyse sind folgende Interessenkonflikte aufgetreten:1. Die sc-consult GmbH hat diese Studie im Auftrag des Unternehmens entgeltlich erstellt.